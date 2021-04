Superliga Americana de Rugby: Jaguares XV mantuvo su invicto frente a un aguerrido Olimpia Lions

Compartir

En la primera etapa, los dirigidos por Ignacio Fernández Lobbe pudieron destrabar el partido por intermedio de una de sus herramientas principales: el line y maul. De esta forma, Ignacio Ruiz apoyó en dos oportunidades. A su vez, lograron sacar una importante diferencia gracias a los tries de Juan Martín González y Teo Castiglioni. Sin embargo, Sebastián Cancelliere, la figura del equipo en el torneo, tuvo que abandonar el campo juego a los 12 minutos por un golpe.

La segunda etapa tuvo a un Olimpia más protagonista. Jugando mucho tiempo con pelota dominada, y con una defensa feroz, el equipo paraguayo complicó a su oponente que pudo terminar de liquidar el partido por intermedio de Joaquín Oviedo y Agustín Segura.

Jaguares XV cerrará esta etapa frente a Peñarol, mientras que su rival hará lo propio ante Cafeteros Pro.

A falta de una fecha para el cierre de la etapa regular de la Superliga Americana, los resultados del lunes no dejaron lugar para sorpresa de cara a las semifinales.

Jaguares XV no jugó bien, pero venció a Olimpia Lions por 40-26 y ahora estos equipos serán rivales en semifinales.

Las formaciones

Jaguares XV: Juan Bautista Daireaux; Sebastián Cancelliere, Agustín Segura, Teo Castiglioni y Martín Cancelliere; Martín Elías y Felipe Ezcurra (c); Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Francisco Gorrissen; Franco Molina y Federico Gutiérrez; Luciano Torres, Ignacio Ruiz y Joel Sclavi. Entrenador: Carlos Ignacio Fernández Lobbe.

Olimpia Lions: Martín Bogado; Leopoldo Herrera, Tomás Acosta Pimentel, Rodrigo Gómez Vara y Renato Cardona; Máximo Ledesma y Joaquín Pellandini; Matías Gómez Vara, Ignacio Gandini y Jerónimo Gómez Vara; Mauro Rebussone y Carlos Plate; Lucas Favre, Axel Zapapta (c) y Nicolás Revol. Entrenador: Raúl Pérez.

Arbitro del partido: Francisco González (Uru)

Por su parte, Peñarol cayó con Selknam por 27-17, pero eso no le impide conservar el segundo lugar de la general y las semifinales los volverá a encontrar para buscar la definición.

En la quinta ubicación quedó Cobras XV que venció a Cafeteros Pro. Ambos equipos quedaron fuera de la definición. El conjunto colombiano, que disputa su primer año en la competencia, perdió todos sus encuentros y buscará su primera victoria en la última fecha a Olimpia Lions el sábado 1 de mayo. La fecha la completarán Cobras XV-Selknam y Peñarol-Jaguares XV.

Las semifinales se jugarán en el Estadio Charrúa de Montevideo el sábado 8 de mayo:

Jaguares XV (Arg) – Olimpia Lions (Par)

Peñarol (Uru) – Selknam (Chi)

