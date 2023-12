Superliga Europa: qué es, qué clubes la impulsan y cómo sería el formato

El mundo del fútbol no fue el mismo desde abril del 2021. Luego de décadas y décadas en las que la FIFA y la UEFA dominaron el escenario de las competiciones internacionales, un grupo de equipos liderados por Real Madrid y Barcelona creó la famosa Superliga Europea. A casi tres años de idas y vueltas, de amenazas y sanciones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor de que los clubes organicen un nuevo certamen, por afuera de los dos máximos entes del fútbol. ¿Quiénes lo jugarán? ¿Cómo será? ¿Para cuándo está previsto su inicio?

La Superliga Europea:

estreno, participantes

y formato

El 18 de abril de 2021, doce clubes de élite de España (Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid), Inglaterra (Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United y Tottenham) e Italia (Inter, Juventus y Milan), anunciaron la creación de la Superliga, destinada a transformar la escena futbolística mundial. La iniciativa pretendía mejorar la calidad y la intensidad de los torneos europeos existentes, permitiendo a los mejores clubes y jugadores competir más frecuentemente entre sí.

Sin embargo, este proyecto se enfrentó a una feroz oposición de la FIFA y la UEFA, que amenazaron con sanciones severas, como la exclusión de la Champions League para los equipos que participaran en la Superliga. Esta presión llevó a una rápida deserción de la mayoría de los clubes involucrados, a excepción del Real Madrid y el Barcelona, que mantuvieron su compromiso.

Dos años y ocho meses después del anuncio inicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió un fallo que declaró ilegales las normas de la FIFA y la UEFA que exigían su aprobación previa para nuevas competiciones de clubes como, por ejemplo, la Superliga. La Corte argumentó que estas reglas violaban el Derecho de la Unión al abusar de su «posición dominante» y carecer de transparencia, objetividad, no discriminación y proporcionalidad.

Bajo este panorama, está previsto que la Superliga Europea vea luz verde en la temporada 2025/26. La misma estará compuesta por 64 clubes, los cuales se dividirán en tres ligas. Las primeras dos, denominadas Star League y Gold League, contarán con 16 equipos cada uno, mientras que la Blue League estará compuesta por 32.

Inicialmente, la participación de los equipos estará basada en el mérito deportivo. Es decir que equipos de la talla de Barcelona, Real Madrid, Aleti, el Big Six de la Premier, Bayern Munich, Borussia Dortmund, PSG, Benfica y otros gigantes del Viejo Continente estarán en la División A. Sin embargo, no tendrá miembros permanentes, ya que se establecerán sistemas de ascensos y descensos anuales entre las ligas. A la Blue League (3ª División) se accederá a través del rendimiento en las ligas nacionales.

¿Cómo será la competición? Los 16 equipos se dividirán en dos grupos de 8, sumando un mínimo de 14 partidos, con enfrentamientos a ida y vuelta. Al final de la temporada, se desarrollarán las fases finales para determinar al campeón de la Star League y los ascensos de la Gold y Blue League. Todavía no está confirmado cómo será el sistema de clasificación a los mata-mata (cuántos se meterán del 1° al 8°) ni la cantidad de equipos que habrá en la última fase. Podría ser un Final Four, como en la Nations League.

Otro aspecto particular de esta Superliga es que, también, englobará 32 equipos femeninos, divididos en dos ligas. Además, A22 Sports Management, la empresa detrás de la Superliga, confirmó que los hinchas podrán ver los partidos en directo de manera gratuita a través de una nueva plataforma de streaming. Según la organización, los ingresos mínimos para los clubes y los futbolistas están garantizados e irán en aumento con el correr del tiempo.