«Precios Justos»: supermercadistas del interior se reunirán con Tombolini

El nuevo programa lanzado por el Gobierno Nacional para frenar la inflación, comenzó a aplicarse en todo el país aunque no en todos los supermercados como se había anticipado por lo que sus representantes se reunirán con Matías Tombolini para mayores precisiones. «Por ahora nosotros no podemos entrar», manifestó Ricardo ‘Pilo’ Cáceres, empresario supermercadista, al Grupo de Medios TVO.

El nuevo programa lanzado por la cartera económica busca congelar el precio de hasta ahora 1.823 productos de consumo en hogares argentinos por 120 días con una variación inflacionaria del 4%. Según adelantó el Secretario de Comercio, Matías Tombolini, los productos se conseguirán en bocas de expendio de 18 cadenas de supermercados, aunque muchas cadenas aún han podido ingresar al programa.

Por tal motivo, en la tarde de ayer se ultimaban detalles para una reunión entre el funcionario y los supermercadistas del interior del país. «Vamos a ver cómo se soluciona el tema de la distancia, a ver qué porcentajes se van a mantener porque si tenemos que aumentar el 4% mensual, para los centros de distribución o fabricación, nosotros que estamos a 1200 kilómetros tenemos un problema», expresó Cáceres.

El planteamiento de los supermercadistas del interior del país guarda relación con la distancia de distribución que existe con los centros de producción y con los intermediarios de algunas marcas que utilizan distribuidoras como medio de venta.

En este sentido el empresario formoseño reveló que «hay fábricas que no nos atienden de forma directa y somos atendidos por distribuidores, que también tienen que ganar». «El almacén de barrio o el autoservicio de barrio también tiene que ir a buscar los precios a los mayoristas y cómo hacen ellos para manejarse con el precio justo, está medio difícil todo esto», agregó.

Estos son algunos de los planteos que los empresarios adentraron, conversarían con el Secretario de Comercio para poder incorporarse al nuevo programa de control de precios.

«Lo que pasa es que para aquella persona que tiene capacidad de abastecerse es un buen momento porque de faltar productos no va a faltar, pero de qué va a aumentar, va a aumentar. Ya el gobierno normalmente autorizó el 4% mensual, en 2 meses van a ser 8% y para la inflación va a ser un poco difícil, ojalá baje del 6% o 7% al 4% como está previsto», explicó Cáceres.

En este sentido cabe señalar que el aumento en los precios tendrá un tope del 4% durante 120 días para aquellos productos que ya integran la lista como aquellos que se incorporen.

«Ojalá que tenga buen resultado porque a nadie le conviene que siga la escalada de aumentos. Por ahora nosotros no podemos entrar, vamos a ver cual es la solución que nos da a todo el país y con eso vamos a ver cual es razonamiento o la salida que nos pueda dar a todos. La idea siempre es vender más, no aumentar más», completó el empresario.

