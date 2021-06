Supermercado clausurado abrió sus puertas y ahora deberá cumplimentar otras etapas para seguir con su actividad

Compartir

Tras 72 horas de clausura, finalmente volvió a abrir sus puertas el supermercado Lorena, y si bien pudo subsanar lo sanitario para no poner en riesgo la salud de los consumidores aún faltan otras etapas que tienen que ver con lo operativo para que continúe con su actividad.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el director de Bromatología de la provincia, Ing. José González indicó que “una vez que se detectó la infracción se realizaron los trámites que tienen que ver con la parte procedimental y se determinó la clausura, desde ese momento se hizo un seguimiento en las mejoras para poder tener la posibilidad de volver a abrir al público una vez que esté subsanado todo lo que no estaba en condiciones”.

Seguidamente resaltó que “desde nuestra área actuamos por el estado del depósito, el cual contaba con múltiples violaciones al Código Alimentario Argentino”

“Creo que queda demostrada la articulación con los demás organismos, en este caso Defensa al Consumidor y Usuario, Bromatología Municipal, para que se vean los grados de incurrencia. En lo que respecta a mi área tiene que ver con la condición sanitaria del establecimiento, desde el punto de vista que se comercialicen alimentos que no generen un riesgo al consumidor”, dijo

Consultado si es que los productos en mal estado encontrados en el lugar estaban disponibles para la venta al público, González respondió: “todo eso está detallado en el procedimiento, en estos momentos se encuentra en la etapa de avaluación de las áreas legales. Lo que si digo que no es la forma de mantener alimentos o materia prima”.

Finalmente, el funcionario provincial aseveró que hubo un chequeo previo para que el supermercado vuelva a abrir sus puertas pero que “si bien se corrigió lo inmediato por lo cual se realizó la clausura, aún hay otras etapas que debe cumplimentar el establecimiento –que no tiene que ver con lo sanitario- para poder continuar con su actividad”.

