Supermercados: empleados de firmas internacionales recibirán bono de 5 mil pesos

Aníbal Alarcón, Secretario General del Centro de Empleados de Comercio (CEC), en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el pago de un «aporte solidario» a trabajadores de supermercados, que realizarán los empleadores a quienes siguen cumpliendo funciones ante la emergencia sanitaria que afecta a la Argentina como a la mayoría de los países del mundo. En ese marco, en Formosa solo las firmas Carrefour y Walmart pagarán un bono de 5 mil pesos que abarcará a unos 350 trabajadores. Alarcón señaló que negociarán con las demás cadenas para que también realicen un aporte similar a sus empleados.

«Se llegó a un acuerdo para que los supermercados que tenemos en Formosa de Carrefour y Walmart realicen un aporte solidario extra, también están incluidos Jumbo y Coto pero como nosotros no tenemos esas empresas en el comercio local no entran, es para todos los empleados que cumplen tareas en el marco de la emergencia sanitaria, es un aporte extra de 5 mil pesos, es un acuerdo que logró la Federación de Empleados de Comercio con estas cadenas, acá en Formosa solo esas dos empresas otorgarán este aporte solidario extra», explicó.

En ese marco dijo que entre Chango Más y Carrefour, «tienen entre 250 y 350 empleados, esa es la cantidad de empleados que cobrarían el bono de 5 mil pesos».

Al ser consultado sobre qué pasará con el resto de los supermercados, contó que «vamos a iniciar el diálogo con los supermercadistas locales para ver si podemos conseguir algún aporte solidario de la gente local, en eso vamos a estar conversando en estos días».

De la misma forma contó que «se estuvo recorriendo los supermercados, lo que más estamos reclamando a los trabajadores es el distanciamiento de las personas y el ingreso de la gente, que regulen más la entrada de los clientes a los locales, también pedimos a toda la sociedad que no vaya a comprar acompañados de sus hijos, de sus mascotas, que vaya una sola persona a realizar la compra a los super, que no se tomen como que están de vacaciones y vayan entre muchos, eso es lo que no entiende la gente y les pedimos encarecidamente que por favor hagan sus compras una sola vez a la semana y no varias veces en el día como lo hacen».

«Hay determinadas medidas que la Municipalidad dispuso como el cierre a las 20 horas, eso se está cumpliendo a rajatabla y es lo más importante que logramos, que se cumplan los controles de la Municipalidad y de la Policía también», destacó.

Para finalizar habló de la difícil situación por la que atraviesan los comerciantes que no pueden abrir o que abren pocas horas al día y no llegan a recaudar para seguir funcionando, Alarcón explicó que «todos los negocios que no pueden abrir estarán preocupados pero primero está la salud, después la economía, seguramente se buscarán los medios necesarios para que cada empleador pueda abonar los sueldos de sus trabajadores, algún beneficio van a tener. Todos estamos en esta lucha de salvar la vida primero así que acompañamos nosotros a todo lo que sea nacional para poder pasar este tiempo de emergencia sanitaria».