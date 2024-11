Sur-Centro: La Garra le ganó a El Salvador

En el estreno oficial de Mariano Muñoz como entrenador, la Selección derrotó con contundencia al conjunto centroamericano 45:9 por la primera fecha del certamen subcontinental que se lleva a cabo en Río de Janeiro. Argentina volverá a jugar mañana a las 16:30hs ante Uruguay.

La Garra inauguró un nuevo ciclo olímpico con una goleada a El Salvador en el debut de la 4º edición del Sur-Centro, certamen que además de definir el campeón subcontinental otorga tres plazas para el Mundial 2025 que se disputará en Alemania y Países Bajos.

Lucía Dalle Crode, que marcó 9 goles y fue elegida la MVP del encuentro, fue la máxima goleadora albiceleste y de un partido en el que la Selección dominó de principio a fin -21:5 al descanso- para llegar a su primera victoria en el torneo.

El encuentro disputado en el Centro de Entrenamiento de Niteroi significó el debut oficial de Mariano Muñoz al mando de la Selección, además del primer partido en mayores de Sol Azcune -1 gol-, Sofia Gull -4- y Helena Molina -6-. Además, Martina Mazza -3 tantos-, que había disputado un amistoso en el proceso de Eduardo Gallardo, disputó su primer encuentro en una competencia oficial por puntos.

En los otros resultados del torneo que se estará disputando hasta el sábado, Paraguay derrotó a Chile 28:21, mientras que en el último turno del primer día de competencia se enfrentaban el local Brasil y Uruguay. Todos los partidos de La Garra y del Sur-Centro son televisados por Disney+ Premium.

Un gol de Ayelén García en el primer posicional argentino le dio apertura a la era Muñoz al mando de La Garra y a un partido que durante los sesenta minutos se presentó favorable. Circulación, cruces, pelota al extremo derecho y primer tanto para la sanrafelina y para un equipo que fluyó en ataque y que en ese contexto de poca equivalencia con su rival intentó jugar lo más prolijo que pudo, incluso frenando la pelota para poder jugar los posicionales.

Y así fue el andar de Argentina en el primer tiempo, con pocos errores de manejo, una efectividad que fue subiendo con el correr de los minutos y que disfrutó de las primeras acciones -y goles- en Selección Mayor de Molina en el lateral derecho. Dalle Crode se sumó en el goleo para que La Garra, que también comenzó a contar con el aporte de Marisol Carratú en el arco, comience a sacar una gran diferencia en el tablero.

Con la ventaja consumada, 10:1 superando los diez minutos, Muñoz comenzó a utilizar el partido tanto para darle minutos a todas sus jugadoras como también probar distintos sistemas defensivos, esos que tuvo un tradicional 6:0 como también una defensa más arriba con Martina Mazza ubicándose como avanzada.

En esa rotación de piezas, El Salvador pudo concretar su mejor momento haciendo daño en el pivot para marcar tres goles prácticamente consecutivos, pero rápidamente Argentina ajustó la defensa y aumentó la distancia para el 21:5 parcial al descanso.

La dinámica en el complemento no cambió demasiado, El Salvador siguió demostrando que su objetivo del torneo es el aprendizaje y La Garra sin perder nunca la seriedad aumentó el daño de contraaataque para ampliar el tablero para el 45:9. En el final, goles de Gull, Azcune y Martina Lang para completar un goleo que fue sumamente repartido y que solo no tuvo registro en la red para Rocío Campigli (no tuvo minutos por una molestia en la mano) y las dos arqueras.

Declaraciones post partido

Giuliana Gavilan: «Contentas, es un proceso nuevo el que estamos teniendo. Un muy buen primer paso, sabíamos que hoy podía ser un partido un poco más accesible con respecto a los que se vienen pero debíamos pisar fuerte. Más allá del calor, la cancha estuvo bien, esperamos seguir aprendiendo para enfrentar de la mejor manera los rivales que se vienen. Es un torneo largo, cinco partidos seguidos y hay que llegar de la mejor manera a lo último»

Formación inicial: Marisol Carratú, Ayelén García, Helena Molina, Macarena Sans, Micaela Casasola, Lucía Dalle Crode y Giuliana Gavilán.

Argentina (45:9 vs. El Salvador): Lucia Dalle Crode (9), Helena Molina (6), Ayelén García (5), Sofia Gull (4), Malena Cavo (4), Martina Mazza (3), Rosario Urban (3), Macarena Sans (2), Martina Lang (2), Giuliana Gavilán (2), Micaela Casasola (2), Delfina Ojea (2), Sol Azcune (1), Rocío Campigli, Marisol Carratú y Ayelén Rosalez.