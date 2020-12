Surf: Argentina consiguió tres podios en el Sudamericano Infantil de Colombia

Compartir

La delegación nacional terminó en el cuarto puesto del certamen que se disputó en Colombia y marcó el retorno a las competencias internacionales para el surf argentino.

Luego de las suspensiones de distintos torneos y de los aislamientos obligatorios por la pandemia, el seleccionado de surf infantil fue el primer equipo argentino de esta disciplina en regresar a las competencias internacionales. Argentina finalizó en el cuarto lugar del Campeonato Sudamericano de Surf Infantil que se disputó del 10 al 13 de diciembre en Cartagena de Indias, Colombia.

“Estamos muy contentos de haber podido llegar a Colombia para participar de este segundo Campeonato Sudamericano de Surf Infantil. A pesar de que no pudimos venir con un equipo completo, todos los chicos sumaron muchísima experiencia”, afirmó el presidente de la Asociación de Surf Argentina, Horacio Tortora, quien acompaño a la delegación nacional que estuvo conformada por Vera Jarisz, Perla Rojas, Joaquín Muñoz Larreta, Juan Garcia Mata y Francisco Cosoleto.

Jarisz, única integrante de la delegación con experiencia internacional tras su participación en el Mundial Junior ISA de 2019, fue la mejor ubicada tras lograr el segundo puesto en la categoría Sub 14 de damas. Por su parte, García Mata y Muñoz Larreta también se subieron al podio luego de obtener el cuarto puesto en la clasificación general, en Sub 12 y Sub 14 respectivamente.

“Corrí todo el torneo bien, de estrategia estuve muy bien y mentalmente también salvo en un momento de la final que me empecé a desesperar porque no me entraban olas. Les gané bien a todas las rivales y a la chica de la final sabía que también le podía ganar, pero bueno, a ella la llevaban las olas y a mí no” analizó la geselina Vera Jarisz.

El certamen, que contó con la participación de 50 atletas de Colombia, Perú, Panamá, Chile, Ecuador, Venezuela y Argentina, tuvo al equipo argentino en el cuarto puesto luego de obtener tres podios. “Para nosotros, tener esta primera competencia internacional después de todo este año nos hace cerrarlo con un balance muy positivo. Se obtuvieron tres medallas, pudimos foguear a competidores nuevos y sirvió mucho para motivar a los chicos que se quedaron en Argentina y estuvieron siguiendo la transmisión en vivo del torneo”, expresó Tortora.

Si bien el torneo que se disputó en la playa Las Velas mostró un gran nivel por parte de todos los competidores, Tortora destaca que la importancia del certamen no estuvo tan enfocada en la competencia: “lo que tienen de bueno estos campeonatos es que lo chicos se conocen entre ellos y pueden hacer nuevas amistades. Se divierten y compiten, que es algo muy lindo y que le da un plus al torneo, que la verdad que en esta época de pandemia es más que importante”.

