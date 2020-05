Susana Giménez: «El sueño de mi vida es comprarme tierra en África y curar chimpancés»

Compartir

Marley regresó en plena cuarentena con Por el mundo, su programa de viajes, pero desde su casa. Y la primera invitada especial del ciclo fue Susana Giménez, quien lo recibió -virtualmente, claro- desde su hogar.

Susana se mostró inquieta al principio del programa por mostrar su intimidad, pero mientras pasaban los minutos la diva se distendió jugando a la distancia con su ahijado. Mirko, y cocinando en vivo una tortilla desde su cocina.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Susana y Marley recordaron el viaje a Australia, donde visitaron diversos lugares, que luego fueron parte del terrible incendio que azotó al país. “Vamos a ver videos inéditos”, señaló el conductor, a lo que la diva confesó: “Se me partió el corazón con el incendio”.

Pero lo más sorprendente fue cuando la diva habló de uno de los deseos que aún no pudo cumplir: «El sueño dorado de mi vida es comprarme tierra en África e ir a curar chimpances, devolverlos”. Y agregó que esos animales la «enloquecen”, mientras hacían referencia al conflicto que tuvo la diva la semana pasada cuando la acusaron de querer devolver a Rita, la pequeña perrita que le habían entregado unos días antes.

“¡Tía Su!”, le gritó Mirko a Susana apenas la vio desde la pantalla a la conductora, que rápidamente señaló las virtudes del niño: “Es increíble el chico, te ayudó a hacer la cama, no porque sea mi ahijado, pero…”, recalcó. Y pocos segundos después le preguntó a Marley qué podía regalarle porque tiene de todo: “Tiene cuatro Mercedes, una moto y una casa, ¿qué le regalo?», señaló, mientras el conductor referenciaba que “le regalan muchas cosas”.

“Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, que es hermosa”, señaló Marley a la diva, quien sostuvo que “a mí no me gusta mucho mostrar, creo que es lo único privado que tengo, por las dudas porque la gente después dice cualquier cosa”, mientras mostraba una estatua que tiene en la escalera de su casa que le fue enviada directamente desde Venecia.

Susana además hizo referencia al cruce que tuvo en la semana con Nicole Neumann, luego de que la modelo la criticara por “devolver” a la pequeña Rita, la perra que la diva había adoptado durante la cuarentena: “Me volví loca por lo de Rita, me mordía todo el día, les pedí que me la tengan hasta que se termine la cuarentena, unos 20 o 30 días, pero cómo la voy a devolver”, se preguntó, indignada. “No quiero calentarme, pero me dio un odio”, resaltó la conductora.

“La mandé a que la eduquen. Cuando vuelva la voy a llevar a Punta del Este para que esté con su hermanitos, mis otros perros”, había dicho Susana unos días antes en exclusivo a Teleshow.

La conductora y la modelo tuvieron un fuerte cruce por el animal, luego de que Susana tratara de “estúpida” a Nicole por opinar del tema de Rita. La modelo no se quedó callada y respondió: “Yo no soy juez de nadie para decir qué está bien y qué está mal. Sé que ella ama a los animales, siempre lo dice, pero mi pensamiento es que cuando adoptás un animal es como un hijo, uno que adoptaste o biológico. Es el mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés? Con los animales es un poco lo mismo”.

La primera vez que

Susana cocina en vivo

Uno de los momentos más destacados de la participación de la diva en el regreso de Marley a la televisión fue cuando el conductor le propuso cocinar en vivo por primera vez. El desafío era hacer una tortilla ante las cámaras. Ella aceptó… Aunque contó con un poco -bastante, para ser honestos- de ayuda.

Susana se mostró en la cocina de su casa junto a su asistente y se puso manos a la obra: con guantes, cortó las papas, encendió el fuego, rompió los huevos, agregó la cebolla y se puso a cocinar la tortilla desde su hogar.

“¿Esto es una excursión para vos, no? Nunca fuiste a la cocina”, le preguntó Marley muy divertido. Así, Susana iba contando el paso a paso de su comida. A lo que el conductor vaticinó que la comida sería “un fracaso”.

“¿Es la primera vez que cocinas una tortilla en tu casa?», le preguntó Marley. “Sí, la última también”, respondió divertida Susana. “No se me cocina la cebolla, Marley”, dijo la diva. “No tiene forma esa tortilla. Porque tiene poca papa, para hacer rápido le puse 44 huevos y dos papas”, le retrucó la conductora, y agregó: “Me equivoqué en una cosa, le puse la cebolla acá y tenía que ir aparte”. “Claro, la cebolla no va cruda, tenes que dorarla primero”, le dijo Marley. “Sí, ¿y por qué no la hiciste vos la tortilla?”, respondió Susana, indignada de su fracasada comida.

Así cuando Susana quiso dar vuelta la tortilla tuvo grandes inconvenientes. Finalmente, y luego de apoyarla en el plato, la conductora señaló que “tiene forma de cerebro” y que estaba “doradita”. Marley quiso dejar un buen mensaje final y le dijo que la tortilla “se ve muy bien”.