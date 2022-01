Susana Giménez recibió el Año Nuevo en familia y llena de buenos deseos

Compartir

El 2021 no fue un año fácil para Susana Giménez. En el mes de junio, la diva contrajo coronavirus y no la pasó nada bien. Estuvo 15 días internada en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este con un cuadro de neumonía. Y, una vez que recibió el alta, tuvo que pasar por un largo proceso de recuperación hasta poder estar en óptimas condiciones.

Lo cierto es que, como le sucedió a la mayoría de las personas, la pandemia del COVID-19 hizo que valorara más aquello que, realmente, es importante en la vida: la salud y los afectos. Y, por ese motivo, la conductora decidió recibir el Año Nuevo rodeada por su familia y sus amigos más cercanos en La Mary, la mansión de José Ignacio en donde se radico desde mediados del 2020 cuando se fue a vivir a Uruguay.

Cumpliendo con el dress code que indica que para estas fechas hay que vestirse de blanco, la diva propició el brindis con todos los presentes y le pidió a cada uno que dijera unas palabras. “Por la familia y porque estemos siempre juntos”, dijo su hija Mercedes Sarabayrrouse. A lo que Susana le respondió: “¡Siempre estamos juntos!”. A su turno, los hermanos de Susana dijeron lo suyo. Patricio Giménez señaló: “Yo brindo porque seamos lo más alegres posibles y que estemos siempre conectados con nuestros sentimientos”. Por su parte, Carolina dijo: “Por un año lleno de risas, momentos de mucha alegría, por salud y porque disfrutemos todos mucho más”

Cabe señalar que también participaron de la velada su cuñado, Diego Mejuto, su asistente personal, Dolores Mayol, su asesora de imagen, Marcela Amado, sus nietos, Lucía y Manuel Celasco, su hermano Federico y sus sobrinos, Paquito y Guadalupe. “¡Listos para recibir el 2022!”, escribió la diva junto a una foto grupal que compartió en su cuenta de Instagram y que, inmediatamente, se llenó de miles de comentarios afectuosos.

En horas de la tarde, en tanto, Susana había compartido con sus seguidores un video donde se la veía disfrutando del parque junto a sus animales y sus amigas. Y,como siempre, fue protagonista Rita, la perrita de raza viszla que la diva adoptó en plena cuarentena argentina y que no deja de hacer travesuras. Es que mascota estaba muy atenta a los movimientos que veía en el lugar cuando, aparentemente después de mucho tiempo, decidieron hacer uso de un bote a pedal.

“El timón es este palo, pero ustedes vayan para atrás a ver si anda”, les dijo Giménez desde la orilla del lago a Dolores y Marcela, que se animaron a probar la embarcación. “¡Anda perfecto!”, le dijeron ellas mientras comenzaban a navegar. “¡Increíble! ¡Qué bueno! ¡Genial!”, exclamó exultante la diva. Y, enseguida, comenzó a hacer planes: “Ahora vamos a sacar, mañana, todas las algas que hay ahí”.

A plena risa, Susana señalaba satisfecha: “¡Mirá que genial anda! Yo le dije a Mecha…”. Y se sorprendía al ver la atención con la que sus perritas seguían la travesía de sus amigas. Pero no pudo contener la carcajada a ver como el bote iba directo al chorro de agua que hay en el centro del lago, haciendo que sus ocupantes se mojaran por completo.

