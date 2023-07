Susana Giménez regresó al país y reveló el motivo por el cual no pudo ir a ver a Lionel Messi en Miami

Este domingo bien temprano, Susana Giménez volvió a la Argentina luego de su paso por Miami junto a su hija Mercedes Sarrabayrouse. La conductora tenía previsto presenciar el debut de Lionel Messi del pasado viernes, pero no pudo asistir. A la diva se la vio contenta y relajada, y se tomó fotos con algunos fans que se acercaron a saludarla.

Lionel Messi tuvo su estreno en el Inter Miami, cuando a los 8 minutos del segundo tiempo, por indicación de Gerardo Martino se hizo presente ne el campo de juego ante el Cruz Azul, cuando su equipo ganaba por 1-0. El capitán de la Selección, con la camiseta 10 en la espalda, hizo delirar a los hinchas presentes en el estadio y así comenzó la historia en su nuevo equipo como profesional cuando entró por Benjamín Cresmaschi.

La figura de Telefe dijo en un breve diálogo con la prensa cuando llegó a Buenos Aires que estuvo muy ocupada estos días y que está engripada, por lo que no pudo ir a ver el debut de Messi en su nuevo club. Por otro lado, Susana contó que no pudo hablar con Wanda Nara por el tema de su salud todavía, pero que planea hacerlo en estos días.

Giménez regresó con muchas valijas y bolsos al punto que no entraron en el baúl de su camioneta y terminó yéndose un poco apretada. También dejó buena propina para los trabajadores del aeropuerto que la ayudaron con el equipaje.

El pasado domingo 9 de julio se llevaron a cabo los Premios Martin Fierro 2023 y uno de los momentos que marcaron la noche fue cuando llegó el momento de entregar el galardón a la trayectoria. Mirtha Legrand subió al escenario para hacer entrega de este reconocimiento tan especial, uno que ella ya había recibido años anteriores. “El éxito no es gratuito, cuando se tiene por algo es”, aseguró la Chiqui para dar comienzo con unas emotivas palabras para la persona a la que se iba a reconocer a continuación.

“El éxito y tener la categoría que tiene esta persona que vamos a premiar ahora a su labor para mi es un honor. ¡Qué linda! Es muy difícil, es muy difícil ser una diva, ser una star. Y ella lo es. Una diva y a quien premió con todo cariño y con todo mi amor, es la señora Susana Giménez”, afirmó Mirtha arriba del escenario mientras una cámara en paralelo enfocaba a la otra diva argentina sorprendida por el galardón que le iban a entregar.

En ese momento pasaron un video en honor a la conductora de Telefe, mostrando su recorrido y trayectoria artística con el clásico Hola Susana, sus divertidos sketchs y las increíbles entrevistas que realizó con figuras nacionales e internacionales como Maluma, Sebastián Yatra, Ricky Martin, Raffaella Carrá, entre muchos otros.

“Susana me entregó este premio a mi hace unos años. A mi me pusieron un marcapasos hace unos meses y aquí estoy fantástica y tengo mucha vida por delante, comencé a los 16 años y tengo 96″, sostuvo la Chiqui generando una ovación en todos los presentes del salón. En ese momento Giménez agarró el micrófono y agradeció el reconocimiento.

