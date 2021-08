Susana Giménez respondió a las críticas en su regreso a la Argentina: “Yo puedo ir adonde se me dé la gana”

Compartir

Linkedin Print

Después de una larga estadía en Uruguay, la diva habló de cómo se recuperó del coronavirus y de su vuelta a la televisión.

Este miércoles Susana Giménez regresó a la Argentina tras una larga estadía en Uruguay. La diva había decidido pasar el confinamiento en su chacra de Punta del Este, pero ahora volvió a su país natal por unos días. Y tras su llegada a Aeroparque en un vuelo privado, habló ante el micrófono y la cámara de Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

“La recuperación del Covid fue mucho más leve que la enfermedad”, dijo Susana entre risas, mientras acariciaba a un cachorro, cría de su famosa perra Rita. El animal fue su acompañante en la vuelta a Buenos Aires. “Ahora estoy bien. Hice todos los deberes. Agradezco a toda la gente que rezó y todo lo que me decían: era puro amor y eso también me ayudó muchísimo. Estoy contenta”, agregó la diva hablando desde el automóvil que luego la llevaría a su casa.

Giménez debe cumplir la cuarentena de 10 días a la que están obligados todos los viajeros que llegan a la Argentina desde el exterior. Así el final de su confinamiento será el próximo viernes 3 de septiembre.

En ese sentido, la cronista de LAM comparó las críticas que recibió Susana cuando el año pasado decidió irse a pasar el confinamiento a Punta del Este, con la filtración de las fotos y videos del cumpleaños de Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos. “No leí ninguna crítica, fue todo amor lo que leí. ¿Por qué me critican? Yo puedo ir donde se me da la gana. ¿Por qué el argentino siempre tiene que criticar o quieren encontrar la parte mala de la gente?”, puntualizó. Y mientras acariciaba el rostro del animal que tenía entre sus brazos, disparó: “¿Por qué no serán como un perro, como este por ejemplo?”.

Al mismo tiempo, aclaró que el cachorro “no tiene nombre todavía. Es que lo voy a entregar ahora: se lo voy a regalar a un amigo. Rita fue madre de estos cachorros. Y Rita anda bien, no va a tener más hijos porque yo no paso por un parto de estos nunca más en mi vida”, dijo con ironía. “No presencié el parto porque lo tuvo a la noche. Ella los tuvo tranquila, sola… ”, describió.

Y justo en el momento en que el chofer de Susana puso primera, la cronista le arrojó la pregunta que todos los seguidores de la diva le querían hacer: “¿Te vamos a ver en la tele este año?”, le preguntó la movilera. “Yo creo que sí. Vamos a ver. Sí, sí”, contestó Susana, confirmando aunque manteniendo el misterio.

“Tenía que llegar a las 15 horas, pero se retrasó un poco el vuelo”, explicaron en LAM cuando volvieron al piso. El motivo del viaje de Giménez se debe a una serie de trámites que la conductora tiene que realizar en la Argentina. Cuando el miércoles se supo de su repentina vuelta, surgieron los rumores de que el viaje tenía que ver con la idea de comenzar a planear lo que será su regresó a la pantalla chica, con un formato diferente al de su clásico programa. Sin embargo, desde su entorno se manifestó que la intención de Susana es volver nuevamente a Uruguay una vez finalizadas sus gestiones en el país.

De hecho, el 8 y 9 de octubre estará de nuevo en Punta del Este para ser parte del evento America Business Forum, donde la homenajearán por su prolongada y laureada carrera. “Gracias America Business Forum por su reconocimiento a mi carrera con el premio ‘Mujer ícono de América Latina’”, agradeció la diva a través de un posteo que realizó en su cuenta de Instagram.

Compartir

Linkedin Print