Susana Giménez tuvo un problema con las hormigas: «¡Era una cosa increíble!»

Radicada en Uruguay desde hace casi dos años, Susana Giménez suele disfrutar de la naturaleza que rodea a La Mary, su mansión de José Ignacio. Allí puede vérsela jugando son sus perros, paseando por el lago del predio o manejando el carrito de golf con el que suele recorrer el parque. Pero lo cierto es que no todo es color de rosas para la diva, quien también debe lidiar con los problemas típicos de las casas de campo. Y esto quedó registrado en un divertido video que compartió su hermano Patricio en las redes sociales.

“No sabés el hormiguero que encontré en una luz. ¡Ah, pero era increíble!”, comienza diciendo la conductora, que luce espléndida con un abrigo negro y anteojos oscuros mientras conduce su pequeño vehículo por el jardín. Y continúa poniéndole humor a la situación: “Se conoce que la luz calienta, así que tenían una casa calentita…¡Era como un edificio con losa radiante! Porque estaba arriba de la luz el hormiguero, una cosa increíble”.

Cabe recordar que hace unos días la diva vivió un momento muy angustiante a raíz del terrible accidente automovilístico que sufrió su sobrino, Francisco, hijo del primer matrimonio de su hermana Carolina. El pasado 14 de abril, adolescente de 13 años viajaba en una camioneta junto a sus abuelos paternos, María Costa y Tomás Linder, quienes murieron en el acto luego de impactar contra un camión en la localidad de Soca. A raíz de este hecho, el joven fue trasladado de urgencia a un centro de asistencia de la Agrupación Médica de Pando y luego fue derivado al Hospital Británico, donde aún permanece internado.

El primero en dar detalles de la evolución del adolescente fue Patricio, quien a comienzos de la semana le dedicó un emotivo mensaje a su sobrino. “¡Vamos pichón!”, publicó en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que se lo ve junto a su sobrino en la playa. Además, horas más tarde, republicó la instantánea en una historia a la que le agregó un mensaje: “Te amo Paco”. Consultado por cómo se encuentra su familiar, el músico le respondió a Teleshow con un breve mensaje: “Evolucionando. Gracias por sus rezos y energía”.

Luego, el hermano de la diva compartió un video para explicar la situación. “Queríamos decirles que estamos muy felices. Nos preguntaron un montón y nos dieron un montón de amor, sobre todo a mi hermana y a Paquito”, señaló antes de disculparse por no responder individualmente la cantidad de mensajes de aliento que recibió en los últimos días. Y agregó: “Paco se está recuperando súper bien les agradezco los rezos, las meditaciones, los reikis y las energías. Han llegado. Gracias”.

Carolina y Susana Giménez Aubert -hijas de Augusto Giménez Aubert pero de diferentes madres– mantienen un vínculo cercano. No obstante y a diferencia de Patricio, quien transita su propia carrera como cantante, esta experta en comunicación empresarial de 43 años siempre mantuvo un perfil más bajo y una vida ausente de glamour al igual que Federico, el menor de los hermanos.

La mujer se separó del ingeniero agrónomo uruguayo Federico Linder, padre de Paquito, cuando el nene tenía dos años. Y, en 2015, se casó con el empresario Diego Mejuto con quien tuvo a su segunda hija, Guadalupe.

