Susana Giménez volvió al país y habló del regreso de Mirtha Legrand a la televisión

Luego de poner fin a la temporada teatral en Punta del Este, la diva llegó a la Argentina y se refirió al esperado retorno de la Chiqui

El pasado sábado, Susana Giménez terminó su temporada teatral con Piel de Judas en Punta del Este. Fueron dos meses de un éxito que sobrepasó las expectativas, al punto que la obligaron a sumar funciones y localidades en el Enjoy. Fueron jornadas de emociones varias, entre el regreso a las tablas, la visita de familiares y amigos, reconciliaciones vividas en el país en el que reside desde mediados del 2020.

Como corresponde en estos casos, Susana se juntó con sus compañeros de elenco para ponerle cierre a esta etapa y brindar por lo conseguido. Allí asistieron los argentinos Antonio Grimau, Julieta Nair Calvo y David Masajnik, además de los actores uruguayos Sebastián Slepovich y Patricia Álvarez, como se pudo ver en las redes sociales de la conductora. “Estamos acá en la comida de fin de temporada. Hemos tenido una temporada fabulosa”, dijo Susana en un video plagado de sonrisas.

Lo concreto es que mientras Susana cenaba con su elenco, la otra gran diva de la televisión argentina era noticia en este lado del charco. Mirtha Legrand volvía a conducir su emblemático programa después de dos años y medio de ausencia y la expectativa estuvo a la altura del evento. Y un hecho puntual sucedido durante la mesaza las vinculó a la distancia.

Todo ocurrió cuando la Chiqui echó mano a una de sus preguntas punzantes y encaró directamente a Moria Casán, una de las comensales de su mesa inicial. “¿Nos querés a Susana y a mí?” lanzó Mirtha sin anestesia, demostrando que no había perdido su estilo a pesar de haber estado tanto tiempo fuera del aire. “Ay, que pregunta, a mí me cuesta un h… querer”, se sorprendió La One, que buscó salir con estilo del entuerto. “Te quiero muchísimo, te admiro y respeto. A Susana también la quiero, pero nunca fuimos amigas, será porque fuimos la rubia y la morocha”, argumentó.

Luego, aclaró que aunque con Giménez no se consideran amigas, sí fueron buenas compañeras de trabajo y hay entre ellas una “reciprocidad” y se diferenció de ambas: “Nos ponen siempre en competencia pero no me siento diva”, dijo comparándose con Susana y con Mirtha y agregó: “Sino que me creo divagante, me siento una mina disruptiva que me atrevo a muchas cosas más que ustedes”, analizó.

Entonces, Mirtha interrumpió y recordó que Susana alguna vez le preguntó qué le pasaba a Casán. “¿Por qué te preguntó eso?”, quiso saber y la anfitriona aclaró que fue hace mucho tiempo y que vendría a colación de algún dicho de Moria. Siempre desdramatizando, la actriz sumó: “Pero, yo dije cornuda millonaria y me invitó al programa para que nos riamos juntas”.

Al arribar a Aeroparque, nuevamente en un avión piloteado por el periodista Antonio Laje, Susana habló de todos estos temas. Primero, mostró su sorpresa y satisfacción por la exitosa presentación de la obra. “Tenía miedo porque nunca se había hecho en invierno, pero fue brutal”, aseguró. Y a la columna de las alegrías sumó su reencuentro con Carlos Perciavalle, con quien estuvo distanciada durante mucho tiempo. Estamos íntimos”, admitió.

Mientras apuraba el paso en busca del auto que la esperaba, fue consultada por el notero de A la tarde (América) por si había visto el estreno de Mirtha Legrand. “No, porque estoy en el teatro”, se excusó: “Me dijeron que le preguntó a Moria por mí, pero no escuché lo que dijo. No me importa”, continuó, evasiva, sobre la respuesta de La One. Y cuando le preguntaron por una posible futura invitación a la mesaza, respondió con un “seguramente”.

