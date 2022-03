Susana habló tras su regreso al país

Compartir

El viernes por la tarde Susana Giménez arribó a la Argentina, después de pasar varios meses en Uruguay. La visita de la diva coincide con el estreno de la serie Porno y helado, producida por Amazon Prime Video, donde hizo una pariticipación que representa su debut como actriz en la plataforma. Risueña y sincera, charló desde su auto durante algunos minutos con LAM (América), sin evadir ninguna pregunta. La conductora contó cuáles son sus proyectos a futuro y el motivo por el que volvió a Buenos Aires.

Recién llegada del avión, Susana recibió la bienvenida al suelo porteño por parte del movilero, y amablemente bajó la ventanilla polarizada del vehículo. “Pero mirá la pinta que tengo, no quiero…”, dijo en un comienzo, pero luego aceptó el elogio cuando le aseguraron que estaba “divina”, y continuó la breve entrevista. “¿Estás de regreso o de visita?”, le consultaron, y aseguró que su estadía durará algunos días, sin dar demasiadas precisiones.

“Tengo que hacer unas cosas acá y vienen todos los dueños, de Paramount+ y también los americanos, así que vengo para conocerlos”, confesó sobre su cargada agenda de reuniones. “Después me voy para Estados Unidos porque también tengo que hacer unas cosas allá y después vuelvo”, aseguró. En cuanto a su experiencia en las grabaciones de la serie escrita y dirigida por Martín Piroyanski, reaccionó con humor: “No quise ver nada antes del lanzamiento, pero es lo único que me faltaba hacer, aunque no soy la protagonista, hago el capítulo 6 y un poquito del 7″.

También reveló que la razón por la que aceptó formar parte fue una combinación de factores: “Me gustó el libro y justo estaba sin hacer nada; además se filmaba en Montevideo, así que me quedaba bien”. En este sentido, opinó sobre los contenidos actuales de la pantalla chica y la competencia que surge con las ofertas de las plataformas digitales, una forma diferente de ver producciones “a la carta”.

“Es buenísimo, es lo que se viene… la televisión lamentablemente se ve menos. Todo el mundo ve series, es duro para la gente de la tele”, sentenció. Sobre un posible regreso televisivo, la diva confesó sus temores: “Te genera cierta incertidumbre, uno dice: ‘Ay dios mío, ¿me verán? Pero Masterchef Celebrity por ejemplo fue muy visto todo el año”. Luego de recibir un llamado por parte de uno de sus productores Susana se despidió de los espectadores y agradeció por el cálido recibimiento.

De vuelta en el piso, la panelista Pía Shaw brindó más detalles sobre el futuro de la diva: “Va a hacer distintos especiales, y están en la lista, algunos más avanzados que otros: Lionel Messi, Ricky Martin, Shakira, Luis Miguel, Sergio El Kun Agüero, Tini Stoessel, Sebastián Yatra, y L-Gante”. Además aclaró que la entrega de los capítulos comenzaría en dos meses.

Unos días atrás Giménez había charlado con Teleshow sobre la adrenalina que sintió al volver a “estar de estreno”. Cabe recordar que Porno y helado cuenta con las actuaciones de Nachito Saralegui, Sofi Morandi y el propio Piroyanski. La historia transita tópicos como la búsqueda de la fama a cualquier precio, con tentaciones desmedidas y adicciones disparatadas, y con Susana en un papel que la sedujo desde el primer momento: “Me pareció que era simpático, rarísimo, totalmente diferente a todo lo que hice. Una señora seria con pelo recogido, casada con un senador que quiere ser presidente. Y bueno, era todo opposite a mí”, destacó sobre Roxana.

A pesar de su recorrido profesional y su estatus indiscutible de diva, mostró el entusiasmo genuino por lo desconocido y su alegría por haber trabajado con el joven director. “Es un genio”, sentencia sobre Piroyanski, y abre la puerta a la intimidad del set. “Yo quería que me marcara. Y sé que él decía: ‘¿Pero cómo la voy a marcar…?’. ¡Y yo se lo pedía por favor!”, aseguró.

