Suscribieron un decálogo prevenir y erradicarla violencia contra las mujeres y personas LGTB+

Días atrás en la sede de la Defensoría del Pueblo de la provincia, resaltaron la firma de convenios con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad para que existan cupos de ingreso de manera excepcional al Programa Potenciar Trabajo, a fin de que las personas de la diversidad puedan acceder a dicho beneficio, obteniéndose, también, numerosas soluciones con las Autoridades del Registro Civil de la Provincia para todos aquellos ciudadanos, «en los que el nombre auto percibido no coincide con el documento y evitar así señalamientos que venían sufriendo en su vida cotidiana».

Además, en la sede de la defensoría del pueblo de la provincia de Formosa, se suscribió un «Decálogo contra la violencia política que se viene ejerciendo sobre mujeres y personas LGTB+», de la cual participaron la arquitecta Emma Medina referente del movimiento «Diversidad Peronista Formosa» y Antonia Adolfina Palacios coordinadora “Red Libertad Positiva Formosa”, quienes fueron recibidas por José Leonardo Gialluca, asesores legales María Alejandra Trinidad, Favio Fleitas, Martín Parajón, Leandro Gómez y Ornella Barraza.

La iniciativa se impulsa en el convencimiento de que la eliminación de todo tipo de violencia constituye una condición mínima e indispensable para el desarrollo y la consolidación de nuestra democracia, máxime en este proceso electoral que estamos viviendo los argentinos de cara al próximo balotaje previsto para el 19 de noviembre. El Decálogo suscripto establece que: * Se garantizará el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres y personas LGTB+, condenando públicamente cualquier expresión o acción de violencia política en su contra. * Se promoverá una comunicación libre de violencia en diferentes entornos, instando al uso de un lenguaje respetuoso de las identidades de género y la abstención de declaraciones o consignas estigmatizantes, como son los calificativos descriptivos basados en el género o las referencias a la apariencia física y la vida personal. * Se estableció un protocolo de actuación para el tratamiento de casos de violencia política contra las mujeres y personas LGBT+, promoviendo modificaciones, normativas internas, dirigidas a la prevención, tipificación y sanción de estas conductas, así como la implementación de medidas de reparación que mitiguen los impactos políticos, sociales y económicos derivados tanto del hecho, como de su denuncia. * Se abrirán canales que favorezcan las denuncias de casos de violencia políticas contra las mujeres y personas LGTB+, y se adoptarán medidas para prevenir en el corto, mediano y largo plazo cualquier represalia en su contra. * Se apoyará públicamente, con asesoramientos y brindando asistencia a mujeres y personas LGTB+ que hayan sufrido actos de violencia política o de otra índole. * Se desarrollarán acciones de difusión, sensibilización y capacitación sobre los derechos de mujeres y personas LGTB+, así como sobre el impacto que tienen en su ejercicio las condiciones estructurales de desigualdad y de violencia.

Por último, todas las partes acordaron continuar trabajando en la creación de redes que tengan por objeto la prevención y erradicación de la violencia por razones de géneros y “particularmente pusieron énfasis en rechazar las visiones de un candidato a la Presidencia de la Nación, que sostiene que no le interesa para nada las diversas elecciones de vida y sexuales que concretan los ciudadanos, -porque según el mismo si alguien quiere estar con un elefante y tenés el consentimiento del mismo, el problema es de la persona y del animal-, con lo cual, esa visión meramente mercantilista de todos los temas, dejando al Estado Nacional y a los provinciales fuera de las importantes funciones que cumplen en la actualidad con políticas inclusivas y protectoras de los derechos y garantías de colectivos, constituye una alternativa, que no es válida y por la cual, se llamó a rechazarla en consecuencia”.