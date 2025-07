Suspendieron la cremación de los restos de Alejandra «Locomotora» Oliveras

La medida fue ordenada por la fiscalía federal. Un reconocido fisicoculturista sostiene que el fallecimiento pudo ser ocasionado por el consumo sostenido de sustancias para aumentar el rendimiento deportivo.

Este martes, cerca del mediodía, cuando estaban finalizándose los trámites para proceder el miércoles a la cremación de los restos de Alejandra “Locomotora” Oliveras, un oficio del Ministerio Público Fiscal de la Nación frenó todo. La medida estremeció a la familia, que se enteró entonces sobre una denuncia ingresada al fuero federal que puso un manto de duda sobre las causas de la muerte de la exboxeadora.

La nota que “con carácter de urgente” llegó al Crematorio Municipal de la ciudad de Santa Fe estaba firmada por la fiscal auxiliar santafesina María José de La Torre, por disposición de su colega coadyuvante Diego Orzuza Kock.

La funcionaria federal ordenó “que se preserve al cuerpo en condiciones adecuadas hasta recibir nuevas instrucciones”. También deslizó la posibilidad de que se realice una autopsia para análisis toxicológico, en el marco de la investigación abierta.

La denuncia fue presentada por un reconocido fisicoculturista llamado Aldo Parodi, con patrocinio de la doctora Patricia Noemí Apesteguy.

Este hombre aseguró que la muerte de Oliveras podría tener vinculación con el consumo sostenido de esteroides anabólicos que habrían sido suministrados por terceros. No obstante, el denunciante no brindó precisiones de posibles responsables, ni circunstancias de tiempo, modo o lugar.

Luego de asegurar la protección de la prueba, el cadáver en este caso, la fiscalía federal remitió las actuaciones al Ministerio Público de la Acusación de la provincia, por entender que los posibles delitos que surgen de la acusación corresponderían al fuero ordinario.

Desde la fiscalía federal, explicaron que los esteroides anabólicos no encuadran como sustancias estupefacientes en términos legales, sino que se regulan como medicamentos sujetos a receta. Por lo tanto, el uso o suministro de estos elementos no implica necesariamente la aplicación de la legislación penal de estupefacientes (Ley 23.737).