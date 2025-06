Suspendieron los Festejos Populares que estaban previstos para el 22

EL COLORADO. En las últimas horas el Intendente del El Colorado, Mario Brignole en una reunión con los concejales del Bloque del PJ y funcionarios de distintas áreas del Ejecutivo y especialmente el equipo de trabajo en los eventos populares, a cargo de la Agrupación Patria y Tradición, responsable de la organización del espectáculo de doma y jineteada previsto para el 22 de junio. Informaron que una vez más por razones climáticas se vuelve a suspender el espectáculo.

El evento denominado “El Colorado canta a la Patria” se esperaba inicialmente poner en marcha el 25 de Mayo, con la celebración del Día de la Libertad. Sin embargo, ya para esa oportunidad las condiciones climáticas no fueron favorables y el evento se postergó para el 22 de junio, confirmando que todos los artistas anunciados inicialmente, iban a estar en esa nueva fecha de junio.

Lamentablemente las condiciones climáticas volvieron a complicar el panorama. El intendente Mario Brignole escuchó informes del equipo de trabajo en la preparación del espectáculo en el Camping Municipal, en el que coincidieron todos en resaltar que una vez más las condiciones del suelo no iban a permitir el desarrollo normal de las actividades gauchescas.

Hasta el momento la decisión fue suspender las actividades, pero no se dijo si volverán a reprogramar el evento. Es incierto de momento, alentar una reprogramación de la actividad.

No hay una decisión tomada, al menos que se conozca públicamente. Algunos no descartan que los festejos populares puedan concretarse, como alternativa posible, para el 9 de Julio, aunque de momento son solo especulaciones que no se confirmaron como probable. Sólo habrá que esperar, si finalmente es posible en la agenda oficial.