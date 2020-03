Suspensión de clases: el Gobierno presentó el programa para educación a distancia

Compartir

El Gobierno presentó una serie de medidas ante la falta de clases presenciales por el avance de la pandemia de coronavirus​. Presentó, entre otras cosas, un sitio web gratuito con contenidos educativos para todos los niveles.



En ese marco, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, admitió que, entre las medidas que se analizan, figura la posibilidad de otorgar licencias laborales a los padres de alumnos que no acuden a las escuelas.



«Es uno de los temas que se están analizando. Lo que se está planteando hasta el momento es esta decisión, y en estos días va a haber anuncios complementarios. Tenemos que hacer todos uno enorme esfuerzo», sostuvo Trotta durante una conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada tras la reunión del gabinete económico y social.



«Se ha priorizado el cuidado de la salud y por eso la suspensión de las clases y por eso queremos reafirmar que no son vacaciones. Es un tiempo para cuidarnos, para readecuar nuestros establecimientos educativos y en eso estamos trabajando», añadió.



En ese sentido, aseguró que “la escuela es irreemplazable” pero que es necesario “garantizar” la educación en medio de la emergencia.



“La escuela es irreemplazable, pero estos 14 días no son de vacaciones”, sostuvo Trotta. Además de la plataforma www.seguimoseducando. gob.ar, la televisión pública dedicará cuatro horas diarias con contenidos educativos tanto para el nivel inicial como para el superior.



En ese sentido, el Gobierno acordó con las empresas de telefonía que la navegación por el sitio sea gratuito. Pero pidió “responsabilidad” en el uso de los datos.



“Les hemos pedido a las empresas la gratuidad para la navegación de la página. Desde todos los teléfonos móviles se va a poder navegar las horas necesarias para tomar los contenidos de la página. Pero le pedimos a la población en general que tenga un uso muy responsable ya que la cantidad de datos es limitada. Nosotros somos parte del sistema y tenemos que ayudar para el cuidado y el uso responsable de las redes. No tanto video, no tanto meme. Y también pedimos que no difundamos contenido de dudoso origen”, explicó el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini.



De la conferencia de prensa también participaron el secretario de Medios y Comunicación Púbica, Francisco Meritello, y la titular de Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA), Rosario Lufrano.



Por otra parte, Trotta aclaró que si bien no hay clases presenciales, las escuelas están abiertas. Por un lado para garantizar el funcionamiento de los comedores y también para afianzar el vínculo con los chicos a distancia.



«La resolución establece la suspensión de las clases, pero las escuelas están abiertas. En ese sentido, nuestra determinación es que todos los maestras y todo el personal concurra a la escuela. Porque son días importantes para fortalecer el vínculo entre maestros y los alumnos que están en la casa. Y por el otro, por la responsabilidad del Gobierno de garantizar el derecho a la alimentación», dijo el ministro.



En este sentido, agregó: «En los casos en que para hacerlo el comedor tiene que seguir estando abierto hay que establecer medidas y que se respete la distancia de la reglamentación que hemos establecido».