SUTRAMUF Denuncia a Concejal Evans y Cánepa por «Abuso de Autoridad»

El Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Formosa (SUTRAMUF) se encuentra en medio de un posible conflicto legal tras presentar una denuncia contra el concejal Patricio Evans y el concejal electo Matías Canepa (hijo de la diputada Neme) por presunto maltrato e «abuso de autoridad» contra empleados municipales durante un operativo de control de transporte.

Contexto del Conflicto

El secretario general de SUTRAMUF, Ariel Peralta, brindó detalles sobre el incidente en una entrevista exclusiva para el programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO.

Peralta explicó que la situación se originó el día lunes en la entrada de la ciudad, donde trabajadores municipales estaban llevando a cabo un operativo de control en el marco de una nueva ley de transporte que establece el pago de una contribución por parte de los transportistas al municipio. Los empleados estaban apostados en la ruta nacional, dentro del ejido urbano, realizando su tarea cuando se hicieron presentes los dos referentes políticos.

«Hubo un un operativo el día lunes en la entrada de la ciudad, un operativo de una de una una ley que se que salió ahora, una ley nueva de transporte y los compañeros municipales estuvieron apostados, trabajando, haciendo su tarea», relató Peralta.

Actitud de los Concejales: «Encrispar» y «Abuso de Poder»

Según la denuncia del sindicato, la actitud de los concejales Evans y Canepa fue inmediatamente confrontativa. El secretario general de SUTRAMUF calificó su accionar como «algo muy innecesario y muy muy feo».

Peralta subrayó que los ediles se dirigieron al lugar con el objetivo de «encrispar a los compañeros que estuvieron trabajando desde muy temprano ahí». El sindicato ve en esta acción un claro abuso de su investidura.

«tuvieron esa mala postura desde desde un principio, encrispándole en todo momento», afirmó el gremialista, agregando que fue «muy llamativa, eh, eh, más que nada hacer abuso de de su autoridad, abuso de de poder».

El gremialista hizo hincapié en que los trabajadores «solamente obedecen órdenes» y que el comportamiento de los concejales de ir a «maltratarlo así a los compañeros» es incorrecto.

Acciones Legales y Solicitud de Disculpas

Respecto a las medidas judiciales, Peralta informó que el procurador de la municipalidad es quien está manejando el caso, preparando un escrito para presentar directamente ante la justicia. El objetivo principal es que «esta clase de de episodio eh no no se vuelvan a repetir».

Aunque la denuncia formal está siendo evaluada, se mencionó que los hechos incluyeron insultos, una postura «muy arrogante, muy muy intenso» y hasta situaciones de contacto físico, como empujones y filmar a los empleados «poniéndole la cámara la cámara del celular en la cara».

«Hubo, a ver, más allá de lo que se puede ver en el video y demás, pero hubo solamente insultos, hubo alguna situación más que haya sido como como digo, hubo algún tipo de amenaza o no llegó a este nivel… Sí, es así, un tipo muy arrogante, muy muy intenso creo que hubo como le filmaban y le ponían la cámara la cámara del celular en la cara y empujándole en algún momento también, así que todo eso fue un momento muy amargo para para mis compañeros», detalló Ariel Peralta.

Como primera medida reparadora, el sindicato exige a los concejales que «pidan disculpa públicamente por por este lamentable episodio».

El Ámbito de la Discusión

Peralta enfatizó que la ruta no es el lugar adecuado para debatir la validez de la ordenanza o la ley. Si los concejales tienen objeciones, deben dirigirse a las vías institucionales correspondientes.

«no es a dónde, no es el lugar a dónde tienen que ir a discutir eso, esas cuestiones, sino que, tienen que dirigirse directamente por otras vías y a las fuentes para para para que esto no vuelva a suceder», sentenció Peralta.

El conductor del programa, coincidió en este punto, señalando que la discusión legal o política debe darse en el Concejo Deliberante, en la oficina del intendente, o mediante las representaciones judiciales que puedan hacer «caer esta ordenanza», no confrontando al personal que simplemente cumple órdenes.

Final Abierto y Búsqueda de la Otra Campana

El programa concluyó señalando que, si bien la versión del SUTRAMUF es clara, se buscará obtener también «la otra campana, que es la de Mattía Canepa o la del concejal Evans para que vos, querido oyente, pueda sacar tus propias conclusiones» sobre los hechos ocurridos.

El sindicato agradeció que sus «compañeros también estuvieron a la altura y estuvieron correctos, nunca se se salieron, nunca le sacaron de contexto y trataron de sobrellevar esa esa mala situación».