Tacaaglé: aseguran que el ex intendente designó 146 empleados antes de que finalice su gestión

El intendente de Tacaaglé, José Ravano, que asumió el 10 de diciembre pasado, en comunicación con el Grupo de Medios TVO contó que el conflicto en la localidad se desarrolló cuando al hacerse carago del municipio «se encontró con 146 personas contratadas por la gestión anterior, incumpliendo la Ley de Responsabilidad Fiscal, por lo que fueron dadas de baja a partir del 31 de diciembre».

«Solicitamos presencia policial que se encuentra en la Municipalidad» dijo ante los rumores de posible toma del lugar.

Asimismo contó que el conflicto comenzó cuando asumió el 10 de diciembre, «desde que nos hicimos cargo de la comuna nos encontramos con nuevos nombramientos de empleados del municipio que realizó el ex intendente Chilu Leguizamon antes de que finalice su mandato y está es una cantidad importante para el pueblo porque complica el trabajo dentro del municipio».

«Durante 16 años tuvimos un municipio que trabajó con 102 personales y antes de retirarse el ex Intendente nombró 146 personales nuevos a planta permanente, eso dimos de baja a partir del 31 de diciembre, y esto fue lo que causó el conflicto. Nosotros fuimos por la vía legal porque los decretos no tienen valides por el modo en que nombraron a la gente y estos se encuentran en violación a la Ley de responsabilidad Fiscal, donde está claramente especifica que un gobierno durante su último dos trimestre de la finalización de su mandato no pueden tomar gente o recategorizar», expresó.

«Si bien el Honorable Concejo Deliberante defiende el nombramiento estas personas es porque hay concejales de la gestión anterior, pero ellos no cuentan con la antigüedad y tampoco tienen un contrato previo al 31 de mayo cuando fueron nombrados a planta permanente, porque no eran empleados municipales», sostuvo.

Por otro lado, al consultarle en que situación encontró la intendencia cuando asumió dijo que «al ingresar nos encontramos con que muchas herramientas de valor se habían vendido, por lo que vamos a ir a al justica, porque vendieron maquinarias que son del estado. Es una lástima esta situación porque eso se usaba para atender a los pequeños productores de la zona y hoy no pueden comenzar a sembrar porque las maquinas no están más a disposición del municipio».