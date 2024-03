Tagliafico habló del Mundial, el vacío tras el éxito y las chances de volver a Argentina

Con el título de la Copa del Mundo 2022 bajo el brazo, Nicolás Tagliafico vivió sensaciones de todo tipo. El lateral izquierdo de la Selección Argentina, equipo que figura como lider del ranking mundial de la FIFA, dio una entrevista en D Sports Radio y contó lo que vivió tras el éxito en Qatar.

El zurdo de 31 años, exfutbolista de Independiente de Avellaneda, actúa en el Lyon de Francia y habló sin vueltas. El primer capitán de la era de Lionel Scaloni al mando de la Albiceleste reconoció que después de haber levantado la Copa del Mundo en Qatar se le hizo cuesta arriba en 2023. “Uno cuando siente que llegó a su techo empieza a tener dudas. A todos nos pasa y el nivel de exigencia empieza a ser más grande”, afirmó.

La Selección Argentina dejó la vara muy alta después de haber ganado, en tan solo un año y medio, la Copa América, la Finalissima y el Mundial. Ahora se viene la cita clave en Estados Unidos, la defensa de la corona que se logró en el Maracaná, y Tagliafico sabe que llevan la chapa de “candidato”.

El jugador argentino festejó como pocos los tres títulos, en especial el Mundial. Sin embargo, reconoció que después de Qatar entró en un bajón anímico que repercutió en lo futbolístico: “En 2023 me agarró una especie de vacío luego de haber ganado el mundial. Me pregunté: ¿y ahora?”.

En 2024, sin embargo, tiene un objetivo claro como la Copa América y el referente de Lyon apunta los cañones hacia el Norte y va por el bicampeonato continental: “Trato de pasar página, lo que se logró ya se logró. Trato de seguir superándome, yo sé que después de una Copa del Mundo no hay otra cosa, pero trato de seguir superándome”.

Y pidió valorar este exitoso proceso, sabiendo que en algún momento la pelota pegará en el palo y se irá afuera en lugar de entrar: “Lo clave es saber que esto va a terminar, pero disfrutando todo lo que va pasando”.

Consciente de que la Copa América será la última vez de Ángel Di María como jugador de la Selección Argentina, Tagliafico respetó su decisión y admitió que no es fácil dar un paso al costado: “Uno cuando lleva tiempo en la Selección quiere estar siempre ahí. ¿A quién no le gustaría quedarse siempre? No es fácil decir ‘hasta acá llegué’. Uno por ahí se da cuenta de que no está al máximo nivel, pero de alguna manera quiere ayudar y eso también depende del entrenador”.

Por último, le bajó el pulgar a la chance de regresar al país para defender las camisetas de Banfield o Independiente: “No me veo volviendo al fútbol argentino, hoy no pienso eso. La situación en Argentina no es la mejor, no se que va a pasar en el futuro. No quiero ser esclavo de mis palabras ni prometer nada. Ojalá el fútbol argentino mejore”.