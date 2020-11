Tailhade: “Carbajal genera condiciones para que se produzca una crisis sanitaria”

Compartir

El diputado nacional por Buenos Aires, Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la denuncia que realizaron con los diputados formoseños Ramiro Fernández Patri, Graciela Parola y Nelly Daldovo, contra el juez federal subrogante Fernando Carbajal ante el Consejo de la Magistratura, por permitir el ingreso por Habeas Corpus de varios ciudadanos varados.

“Nosotros pedimos que se investigue el desempeño del juez en relación con las distintas disposiciones, decisiones judiciales que ha tomado a lo largo de estos últimos meses que han ido vulnerando las políticas sanitarias del gobierno provincial, son dos los hechos puntualmente por los cuales nosotros sostenemos que hay mal desempeño, por un lado porque en la primera causa que tuvo este juez en relación con la problemática del ingreso a la provincia se excusó, manifestó no estar en perfectas condiciones para impartir justicia en función de manifestaciones de algunos funcionarios del gobierno provincial que básicamente lo ponían en una situación de violencia moral y por lo tanto decidió excusarse en la primera intervención que tuvo por este tema, y sin embargo a partir de esa excusación, desde mi punto de vista sugerido desde algún sector de la política, empezó a intervenir en causas exactamente iguales sin tener en cuenta lo que había manifestado en la primera oportunidad entonces aparece la imparcialidad, la objetividad, la libre condición de su mente para resolver un caso judicial, cosa que no había pasado en la primera causa que tuvo por este tema, ahí claramente hay una manipulación de los procesos judiciales que más allá de lo que después aparece como mucho más grave que es la intervención en la política sanitaria del gobierno provincial es ya de por sí un hecho de mal desempeño”, expresó.

“La segunda razón por la cual impulsamos el juicio tiene que ver con una voluntad, vocación que tiene el juez de intervenir en la política sanitaria de manera improcedente, digamos que vulnerando todas las disposiciones y generando condiciones para que se produzca una crisis sanitaria en la provincia, el actuar del juez es absolutamente irresponsable, yo no tengo ninguna duda de que a partir de los antecedentes que tiene de vinculación política con un sector específico de la política provincial, hay una indicación para que juegue de esta manera en un tema tan sensible, hay un intento indirecto de desestabilizar la política a través de la generación de una crisis sanitaria con medidas judiciales que son impertinentes y muy graves”, explicó.

“A mí me cuesta creer que haya un nivel de irresponsabilidad tan grande en un juez por el simple hecho de serlo, acá evidentemente hay una intencionalidad política, no solamente el derrotero del juez, de todos sus antecedentes en materia política que digamos no es cuestionable porque cada uno lo tiene y no se trata de impugnar ese tipo de posicionamiento de una persona, pero claramente acá hay un juego político, evidentemente esta cuestión de la política sanitaria que lleva adelante el gobierno provincial es el foco hoy de cuestionamiento de la oposición, en Buenos Aires estamos viendo algo sumamente extraño que desde hace un par de semanas hay una persistente y deliberada producción de noticias relacionadas con Formosa y con esta problemática, hay toda una estrategia y el juez cumple un rol en esa estrategia política que está diseñada en otro lugar, no en el juzgado”, aseveró.

Para finalizar Tailhade expresó que “la cuestión de fondo debería ser una discusión estrictamente jurídica, cuáles son los bienes jurídicos a proteger, si la salud pública o la situación personal de cada una de las personas que quieren ingresar a la provincia y tienen estas condiciones, es una cuestión a discutir, tampoco puede caber demasiada duda respecto del derecho que tiene el gobierno o los gobiernos en general a desarrollar sus propias políticas en materia de salud, pero me parece que es una discusión válida y hay un punto donde se puede tranquilamente no aprobar, pero de ninguna manera eso habilita a que un juez supla lo que únicamente puede hacer un gobierno elegido por sus ciudadanos, en este caso el juez en todo caso puede resolver alguna cuestión o involucrarse en una cuestión especifica respecto de una situación puntual de una persona, pero de ninguna manera puede desvirtuar una política sanitaria integral sobre todo en un contexto de tanta gravedad como la pandemia que me parece que es lo que claramente se está perdiendo de vista por parte de alguien que está jugando a la política en lugar de tratar de contribuir a la resolución de los problemas de los formoseños en particular en torno a este tema”.

