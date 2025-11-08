Taller de nutrición en el centro de salud de la UNaF

08/11/2025 Redaccion Locales 0

08 taller

El próximo viernes 14 de noviembre, en el Centro de Promoción de la Salud Estudiantil “Dr. Ramón Carrillo” se realizará un taller de nutrición “Alimenta tu mente, nutre tu cuerpo”, dirigido a toda la comunidad universitaria
Su inicio está previsto para las 16 horas y como disertantes estarán alumnos de 4º año de la carrera de Licenciatura en Nutrición, de la cátedra de Alimentación Institucional y Programación en Nutrición.
“Porque comer bien no es hacer dieta, es aprender a escucharte”, subrayaron, invitando a participar del taller.

Comentarios Facebook
facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us