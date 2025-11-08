Taller de nutrición en el centro de salud de la UNaF

El próximo viernes 14 de noviembre, en el Centro de Promoción de la Salud Estudiantil “Dr. Ramón Carrillo” se realizará un taller de nutrición “Alimenta tu mente, nutre tu cuerpo”, dirigido a toda la comunidad universitaria

Su inicio está previsto para las 16 horas y como disertantes estarán alumnos de 4º año de la carrera de Licenciatura en Nutrición, de la cátedra de Alimentación Institucional y Programación en Nutrición.

“Porque comer bien no es hacer dieta, es aprender a escucharte”, subrayaron, invitando a participar del taller.