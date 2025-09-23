Taller de Vitrofusión: una propuesta creativa junto a la artista Gra Cuyé

La artista formoseña Gra Cuyé brindará un taller de iniciación a la vitrofusión, una técnica que fusiona vidrio, color y calor para crear piezas únicas y expresivas. La capacitación se realizará en dos encuentros intensivos los días 4 y 11 de octubre, de 8:30 a 12:30 horas, en la Fundación Aborigen (Av. Néstor Kirchner 7800, frente a la plaza de la Nueva Formosa).

El curso denominado “Iniciación a la Vitrofusión: Primer Módulo” abordará técnicas con esmaltes y moldes, y está pensado tanto para principiantes como para quienes deseen explorar esta disciplina artística. Los materiales están incluidos, y el taller será dictado en su totalidad por la artista y capacitadora especializada en artes del fuego.

Una artista con trayectoria

y pasión por el vidrio

Gra Cuyé nació en Formosa. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Santa Isabel, y desde joven se formó en el área de las artes plásticas, con paso por Bellas Artes. A los 23 años se trasladó a Rosario, donde profundizó su formación artística y vivió durante varios años antes de radicarse nuevamente en Formosa, donde reside desde hace un tiempo.

Curiosa e inquieta, se ha dedicado por más de dos décadas a la recopilación y restauración de antigüedades, lo que la llevó a incursionar en la vitrofusión para reemplazar piezas rotas con técnicas propias de las artes del fuego. Su obra se caracteriza por la espontaneidad, la identidad, la libertad de expresión y el juego con las formas y los colores, elementos que encontró plenamente en esta técnica. Expuso a nivel nacional e internacional.

Fue parte del «Mercado Retro La Huella» de la ciudad de Rosario —dependiente de la Subsecretaría de Cultura y Educación municipal— y participó en numerosas ferias y muestras.

Informes e inscripción

Para más información e inscripciones, comunicarse al 3704 627381. Los cupos son limitados.