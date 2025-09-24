Tamara Báez y su hija Jamaica presentaron al nuevo integrante de la familia

Hay pequeños gestos y llegadas inesperadas capaces de transformar el pulso de una casa. Esta semana, Tamara Báez compartió ese tipo de felicidad simple y luminosa al presentar oficialmente al nuevo integrante de la familia: Peluche, un perrito de pelaje oscuro y mirada curiosa que llegó para colmar de alegría cada rincón del hogar. Este es el segundo perro de la influencer, ya que junto a su hija Jamaica ya tienen a Bandi.

La noticia, lejos de grandilocuencias, nació en la intimidad cálida del día a día. “Tenemos un nuevo integrante en la familia, bienvenido Peluche”, escribió la ex de L-Gante junto a la imagen del cachorro, acurrucado sobre una manta gris. Suave y apenas despabilado, Peluche se hizo presente entre almohadones y sonrisas tímidas; un pequeño gigante que a partir de ahora sería cómplice de una rutina nueva.

Las fotos y videos que circularon en redes sociales mostraron cómo el perrito fue ocupando un lugar central en la vida de todos, y especialmente en la de Jamaica —la pequeña hija que Tamara tuvo con L-Gante—. El primer contacto fue puro juego: la niña de cuatro años se acercó y le regaló besos al nuevo compañero, que correspondió con el clásico nerviosismo de los cachorros, acercándose a ella y moviendo el hocico sin miedo ni reparos.

Las horas pasaron y la complicidad fue en aumento. Una de las historias muestra la escena de la noche; tres en la cama, apilados uno al lado del otro: “Antes de que se duerman”, apuntó la influencer, entre risas y caritas de felicidad. Allí, Peluche se mueve inquieto sobre la almohada, aceptado ya como parte de esa pequeña gran familia que lo adoptó en tiempo récord.

Pero el verdadero giro de ternura se vivió al amanecer. En la última imagen, Jamaica todavía duerme entregada, envuelta en su propio mundo, cuando Peluche se acerca con pequeños mordisquitos, brincando sobre las sábanas para despertarla. Es el mejor saludo posible, hecho de juegos y caricias, y Tamara acompañó la escena con la hora, sumando el detalle: “08:27 – Buen día”. No hay gritos, no hay alarmas: solo el olfato y la dulzura de un cachorro convirtiendo el despertar en pura ternura.