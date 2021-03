Tamara Paganini reveló cuál fue su peor momento después de Gran Hermano: “Lo único que tenía para comer eran berenjenas podridas”

Compartir

Hace 20 años se estrenó la primera edición argentina de Gran Hermano y fue todo un furor, el cual generó una gran exposición a sus participantes. Se recuerdan aun hoy a participantes como Natalia Fava, Gastón Trezeguet, el ganador Marcelo Corazza y también a Tamara Paganini, quien resultó subcampeona. Este miércoles estuvo invitada en Hay que ver (Canal 9), para recordar cómo fueron aquellos días en “la casa más famosa del país”, pero también los padecimientos de la fama y también qué pasó con el premio que ganó por haber llegado hasta la final.

“Cuando se abrió la puerta esperaba ver a Mariano Peluffo, a mi papá, a mi mamá y hermanos. Y muy diferente a eso, había 3000 personas, remeras con las caras de nosotros… Se me escapó un chorrito de pis. Durante todo el día ese, estuve como con palpitaciones, ansiedad. Y cuando salí, lo primero que veo es a Peluffo con una cámara gigante, yo no escuchaba nada de lo que me hablaba, buscaba entre la multitud una cara conocida”, recordó Tamara sobre lo que vivió ni bien salió de la casa.

La imagen ilustra el gran fanatismo que el programa generó, convirtiendo en celebridades a varios de los participantes. Y si bien algunos lo capitalizaron para mantenerse en el medio, Paganini prefería tener un perfil más bajo. “Mi viejo aparecía más que yo en la pantalla, lo llamaban de todos lados, aparte es un personaje… yo estaba en plan de salir de todo este tema, de no aparecer más en la tele para que la gente no me siga. Y él me conseguía cosas, el quería que siguiera. Toda la gente me decía: ‘¿Pero cómo que no querés ser famosa? ¿Cómo que no querés la tele?’”, dijo.

También describió cómo ese sentimiento contrastaba con su nueva realidad. “Yo no entendía el concepto de que me paguen por ir a un boliche. ‘¿Pero qué tengo que hace?’ ‘¡Nada!’ ‘¿Me pagan por estar?’ ‘¡Claro!’… yo no entendía nada. Y decía: ‘Bueno, si no doy notas, si no salgo más en la tele, la gente se va a olvidar de mi cara. Y ya está, voy a poder caminar tranquila por la calle’. Yo me tenía que disfrazar de hombre para salir caminando. A mi novio también lo perseguían mucho: un día lo hicieron chocar con el auto para sacarle una foto. Incluso, tenía que subir por arriba de los techos para salir del otro lado de la manzana y poder salir a trabajar. Estaba encerrada en mi casa. Salí después de cuatro meses y pasé de estar encerrada en mi casa. No podía conseguir trabajo, me tenían que ir a hacer las compras… era como si tuviera covid”, relató Paganini.

Y agregó: “No podía ir a visitar a nadie. No podía tomarme un colectivo, un tren, gasté una fortuna en remises. Y tuve experiencias al nivel de un rockstar: quizás alguien se daba cuenta de que yo estaba arriba de un auto y se paraba el tránsito en Avenida del Libertador. La gente se empezó a bajar de sus autos, los autos se quedaban vacíos y todos golpeándole al remisero el auto”.

En otro momento, se refirió al premio que ganó por haber llegado hasta la final: “Yo no entré a la casa a buscar fama. En realidad, ni siquiera me había anotado al primer casting. Se había anotado mi novio, lo acompañé y al final terminé quedando. Pero mi plan era, si tenía una mínima chance de ganar, comprarle la casa a mis viejos. Quería mejorarles un poco la vida. Gané 39 lucas, y todavía era el ‘1 a 1′. Para comprarle una casa a mis viejos no me alcanzó, pero les di plata para que la inviertan. Invirtieron en el 2001, imaginate como les fue. La plata de GH desapareció así…”, contó y chasqueó sus dedos.

