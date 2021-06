Tamara Pettinato habló de la salud de su hermano Felipe e hizo un sorpresivo anuncio: “Vamos a hacer un reality”

Compartir

La conductora confirmó que el joven, que había sufrido un brote psiquiátrico, fue dado de alta hace un mes y ya estuvo realizando algunos trabajos en la radio.

El domingo pasado, fecha en la que se celebró el Día del Padre, Tamara Pettinato sorprendió al publicar en su Instagram un video en el que se la vía en un restaurante de Belgrano junto a sus hermanos, Felipe y Homero, y su padre Roberto. Las imágenes fueron muy comentadas porque, a principios de marzo, Felipe había sufrido un brote psiquiátrico y debió intervenir personal de la Policía de la Ciudad por su comportamiento violento. En ese momento, el joven fue internado en el Hospital Pirovano, pero en la actualidad parecería haberse recuperado.

Una semana después, la conductora fue encontrada en la vía pública por Implacables, donde le dio más detalles de ese encuentro a Diego Bouvet. “La pasamos bien, vi que algunos pusieron que nos peleamos, pero lo que pasó fue que papi llegó una hora y media tarde”, comentó. Y sorprendió con una revelación: “Ya vamos a hacer un reality porque, cada vez que subimos esas cosas, la gente me contesta que hagamos eso. Lo que pasa es que somos muy intensos para un reality, pero ya lo vamos a hacer. La idea siempre estuvo, pero somos medio vagos. Nos hicieron una propuesta e hicimos un piloto, pero somos gente inestable y no me acuerdo qué pasó”.

Por otra parte, respecto a la salud de su hermano, señaló: “Felipe está bien. En realidad, no era tampoco la primera salida que hacíamos y hace más o menos un mes que ya está en la casa. Así que bien, tranquilo. Estuvo viniendo estos días a la radio, hizo un par de cosas. La verdad es que es muy talentoso”.

Mientras estaba internado, Felipe le mandó mensajes, fotos y videos al periodista Ángel de Brito. “Él me dijo: ‘Por suerte estoy mejor, no me interesa que me defiendan en un tribunal personas que no me defienden en la vida’”, aseguró el conductor del programa de El Trece Los Ángeles de la Mañana al leer lo que le había enviado el hijo de Roberto Pettinato. Luego, en cuanto a la relación con su familia, el joven manifestó: “Yo sólo tengo relación buena y presencial con mi hermana Tamara. Estoy bien, en la internación. Este es mi segundo hogar”. Mientras que al resto de sus parientes los definió como “unos cobardes y mercenarios”. Por fortuna, el vínculo cambió y hoy todos se encuentran transitando un buen momento.

A fines de marzo, Felipe también había realizado declaraciones sobre la madre de su hija: “Mi ex mujer, Sofía Colasante, me fue infiel, desde 2017 al 2020, con Martín Moyano, el ex de mi hermana Tamara y el padre de mi sobrino. Estoy enojado por la salud de mi hija. Está en manos de gente nefasta. Estoy internado voluntariamente y pasándola excelente”. Y señaló que tenía videos de la joven dando “lujos de detalles de esta perversión”. Además, afirmó que irá a juicio contra su ex por la tenencia de la niña. “Lo voy a ganar e iré por quienes me hicieron tanto daño. Te lo juro por Juanita Michela”, aseguró.

Cabe recordar que en octubre de 2019, en una fiscalía de Vicente López se realizó una denuncia por abuso sexual simple contra Felipe, según el relato de una menor que, cuando habría ocurrido el hecho, tenía 14 años y era hermanastra de la madre de su hija. En ese momento, el joven aseguró: “Me río para no llorar… por las víctimas que sufren eso realmente. No tengo nada para decir. Lo que haya para decir lo dirá mi abogado”. Y se lamentó diciendo que era un “blanco fácil porque el apellido Pettinato lo han manchado ciertas personas”, de la misma forma que “mancharon al apellido Jackson” (por Michael) y el músico “salió inocente de todos los cargos”.

