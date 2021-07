Tamara Pettinato habló de las adicciones de su hermano Felipe: “No saben lo que sufre una madre”

Compartir

El hijo de Roberto Pettinato está internado desde marzo para tratar sus adicciones y su hermana puntualizó: “Mi mamá siempre fue la que se hizo cargo de todo”.

El episodio policial en el que se vio envuelto el cantante Santiago Chano Moreno Charpentier el pasado domingo, está en el centro de la agenda mediática. A raíz de ellos, Tamara Pettinato habló acerca de la salud de su hermano, Felipe Pettinato, quien está internado en una clínica tras haber sufrido un brote psicótico similar al que sufrió el ex líder de Tan Biónica.

En el ciclo radial ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos), conducido por Ernesto Tenembaum y en el que Tamara es columnista, se estaba hablando de cómo las adicciones afectan no solo a las personas que la padecen, sino también a toda su familia.

“La verdad que uno piensa en muchísimas familias, el desafío de tener a alguien que tiene problemas de adicciones serios. El desafío de tener ternura pese a las cosas que esas personas hacen”, dijo Tenembaum. “Ay, no saben lo que es, chicos”, intervino Pettinato. “Es un laburo gigantesco, ¿no?”, quiso saber el conductor. Y la hija de Roberto Pettinato le respondió: “Me acuerdo de que un psiquiatra una vez le dijo a mi hermano: ‘Si vos seguís en este camino, la última cara que vas a ver antes de morirte, es la de tu mamá: tus amigos se van a ir alejando, tus hermanos se van a cansar, tus primos también. Tu mamá es la última cara que vas a ver’”.

Y después, ejemplificó con lo que vive carne propia su madre, Cecilia Dutelli: “Y es la verdad: no saben lo que sufre una madre. Bueno, los padres también, supongo. Nosotros, en mi caso, mi mamá siempre fue la que se hizo cargo de todo. Y es terrible, terrible. Es toda la familia, en realidad”, enfatizó.

“No es que hay un adicto y es alguien solo en el mundo. Afecta a toda la familia y es algo larguísimo, de años, años y años. Es para toda la vida”, analizó Tamara.

Y cerró: “Hay un montón de tratamientos pero la persona tiene que querer. Tengo varios familiares, no solo mi hermano, y todos repiten el mismo lema de que la adicción termina en tres cosas: hospital, muerte o cárcel. Eso lo tienen claro, pero es luchar contra algo que no controlan del todo”.

Desde mediados de marzo, Felipe está internado en el Hospital Pirovano y aun continúa recuperándose. El hermano de Tamara tuvo que ser internado luego de sufrir un brote psicótico en su casa, en el barrio porteño de Saavedra. En el momento del episodio, Pettinato había sido contenido por la propia Tamara y su madre, quienes, según detalló un informe policial, sufrieron algunos golpes de su parte.

Por aquellos días, Tamara no quiso que el drama familiar llegara a la agenda mediático: “Es un tema de salud muy delicado y privado. No queremos contar nada, ni debatirlo en los medios”, dijo. Además cargó contra las autoridades policiales, quienes supuestamente pasaron información a los medios: “Es una vergüenza que la policía haya filtrado toda la información cuando son los que deberían cuidarnos”, puntualizó.

A fines de abril, el día en el que Felipe cumplió 28 años, Tamara le había dedicado un emotivo posteo a su hermano: “Feliz cumple niño sensible, amoroso y único. Agradezco tenerte en mi vida. You are not alone (No estás solo)””, le expresó.

