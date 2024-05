Tan Biónica sacó a la venta sus shows en el Movistar y agotó funciones en tiempo récord

Después de un 2023 que los tuvo conquistando varios estadios de Buenos Aires —dos funciones en Vélez Sarsfield, otras dos en el Diego Armando Maradona de La Plata y una más en River Plate—, Tan Biónica le sigue dando rodaje a su gira La Última Noche Mágica y en agosto se presentará en el Movistar Arena.

La premisa para estos shows es “Tan Biónica Desde Cerca”: es que, después de tocar en lugares que cuentan con capacidad superior a las 50 mil personas, ahora van por algo más íntimo y acorde a su poder de convocatoria. El estadio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, tiene un aforo de 15 mil personas y este viernes salieron a la venta las entradas para las primeras funciones anunciadas. Los shows anunciados hasta el momento serán los próximos jueves 1°, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de agosto.

Al momento del cierre de esta nota, los tickets para las primeras tres fechas ya estaban agotados y quedaban algunos disponibles para la cuarta. Se espera que en las próximas horas la banda compuesta por los hermanos Chano y Bambi Moreno Charpentier, Seby Seoane y Diega Lichtenstein agregue algunas funciones más dada la alta demanda generada.

“¡Hola, amigos! Estamos muy felices de darles la noticia de que van a vivir la experiencia de ver a Tan Biónica desde muy cerca en el Movistar Arena. Y a partir de este momento ya están las entradas a la venta para todo el mundo. ¡Nos vemos!”, anunció Chano este viernes al mediodía en un video en el que se lo ve junto a sus compañeros de grupo y publicado en la cuenta de Instagram de TB al mismo momento en que los tickets para la primera función estuvieran disponibles.

Además de los shows en los estadios de Buenos Aires, Tan Biónica también hizo un recorrido por Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Uruguay y Paraguay en los últimos meses. Y en mayo harán una pequeña gira por España para presentarse en las ciudades de Madrid (el 16), Barcelona (19) y Málaga (21).

“Yo quiero vivir y quiero ser feliz. Y quiero este sentirme completo y a veces no puedo. Desde chico que tengo los problemas que tengo con adicciones, con sentir, con ansiedad, con sentir que no pertenezco a ningún lado, que no me siento parte de nada, que la vida no me cierra, que el chiste no es tan gracioso, que mi novia no es tan linda. Pero aprendí a salir adelante”, dijo Chano en los primeros minutos del pasado 1° de enero a través de un vivo que realizó a través de su cuenta de Instagram para estar en contacto con sus fans.

“Hicimos cinco estadios, algo que no habíamos imaginado nunca. Nosotros estábamos condenados al fracaso, o sea, condenados al fracaso. Toda nuestra carrera fue un derrotero permanente, hasta el momento de 2015, ahí 2013, 2012, cuando empezó a explotar el grupo y esta vuelta fue increíble”, expresó a modo de balance por lo vivido en la segunda mitad del 2023 junto a Tan Biónica.

“Por eso es que este año tuvo de todo. Estuve en lo más bajo del pozo y hasta el día que pude salir a flote, volver a Lollapalooza, invitar a mis amigos a que suban a mi show y decir: ‘En cinco minutos va a volver Tan Biónica’. No me voy a olvidar nunca de cuando dije eso. No me voy a olvidar nunca”, dijo a la hora recordar lo que había sido la antesala del regreso del grupo, concretada en el Lollapalooza Argentina 2023 durante su set como solista.

“Yo soñaba alguna vez volver con Tan Biónica, pero estos cinco estadios llenos, tocar en River. El sueño de todo músico argentino es tocar en River. O sea, no solo hicimos River, hicimos cinco estadios más. No entiendo. No entiendo cómo pasó todo eso. Cuando estaba tocando ‘La Melodía de Dios’ en River decía: ‘no, no, esto está terminando, no, no puede ser, no puede ser, ¿cómo pasó tan rápido?’. Y bueno. Es así. Las cosas de la vida pasan a esa velocidad”, dijo.