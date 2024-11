Taparon un mural de Néstor Kirchner en una sede del Correo Argentino

Tras retirar pósters de Eva Perón y sacar un busto de Néstor Kirchner que estaba en una sede de la ANSeS, el Gobierno decidió ahora cubrir un mural del expresidente que estaba en la sede del Correo Argentino ubicada en el barrio de Retiro de la Ciudad de Buenos Aires.

El anuncio oficial lo hizo el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, quien utilizó su cuenta en la red social X para comunicar la decisión. “Como ya lo expresó el presidente Milei, los edificios públicos son de todos los argentinos. No corresponde que en ellos haya propaganda política. Por eso, estamos removiendo pintadas y símbolos partidarios en todos los edificios públicos, para garantizar la libertad de expresión y de pensamiento”, afirmó Catalán en su mensaje.

El mural, que había sido instalado en la entrada principal del edificio del Correo Argentino, retrataba al expresidente Kirchner, quien falleció en octubre de 2010. Su cobertura ocurrió días después de la retirada de un busto del mismo exmandatario de una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), junto con la eliminación de afiches y fotografías de Eva Perón en otras dependencias estatales.

Al respecto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, explicó que estas acciones se llevaron a cabo con el objetivo de “respetar la diversidad de pensamientos y garantizar la neutralidad partidaria en los espacios públicos”. La funcionaria destacó que el Ejecutivo buscaba despolitizar los edificios que pertenecen al Estado, entendiendo que deben representar a todos los ciudadanos sin inclinaciones políticas.

La medida generó reacciones encontradas en distintos sectores de la sociedad y en el ámbito político. Mientras que simpatizantes del gobierno de Milei respaldaron la iniciativa como un paso hacia la “despolitización del espacio público”, sectores afines al kirchnerismo consideraron la acción como un intento de borrar símbolos representativos de su movimiento.

El comienzo de un

“proceso de reordenamiento”

El Ministerio de Capital Humano anunció la semana pasada el comienzo de un “proceso de reordenamiento” en sus espacios públicos para “garantizar la neutralidad partidaria y evitar la propaganda política”. Esta medida fue iniciada el viernes con el retiro del busto del expresidente Néstor Kirchner de las oficinas de la ANSES en el microcentro porteño, sobre la calle Paseo Colón al 200.

“En los edificios públicos ya no se homenajean corruptos, ni saqueadores del Estado, ni líderes de asociaciones ilícitas”, argumentó el subsecretario de Prensa nacional, Javier Lanari, a través de sus redes sociales. También este viernes, la cartera de Sandra Pettovello retiró pósters, gigantografías y pegatinas de Evita Perón en la misma sede.

De acuerdo con lo informado por el ministerio a Infobae, la escultura de Kirchner no era patrimonio del ente público, sino que había sido un regalo de parte de los gremios vinculados a la agencia. Hasta que sea reclamado, permanecerá en un depósito en Canning, al sur del conurbano bonaerense.

Desde el Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (SECASFPI) repudiaron la acción y calificaron al Gobierno como la “nueva Revolución Libertadora”, en referencia a la dictadura militar que derrocó al expresidente Juan Domingo Perón en septiembre de 1955. “Esta medida, cargada de simbolismo autoritario, no es un hecho aislado: es parte de un proceso sistemático de desmantelamiento de la memoria histórica, los derechos sociales y las conquistas populares de los últimos años”, criticaron a través de un comunicado en redes sociales.

La decisión de remover el busto ocurrió el mismo día que el gobierno nacional oficializó la baja de la jubilación de privilegio de la expresidenta Cristina Kirchner, como así también, la pensión correspondiente a su fallecido esposo.