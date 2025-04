Tapia habló de la vuelta de los visitantes, los árbitros y defendió los 30 equipos

Claudio Tapia dialogó en profundidad con TyC Sports y sorprendió al revelar que en la AFA se analizan seriamente distintas estrategias para lograr el regreso del público visitante a los estadios del fútbol argentino.

“Lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer, yo creo que es muy lindo. Vos ves un partido con los dos públicos como se juega en la Copa Argentina y lo disfrutás, porque el folklore del fútbol se vive a pleno y vos ves un partido con un público solo y decís ‘es como la televisión color y la blanco y negro’”, comparó el presidente de la AFA, reflejando el entusiasmo que despierta la idea.

En ese sentido, agregó: “Tenemos que trabajar para que vuelva, porque de hecho si lo podemos hacer en la Copa Argentina, ¿por qué no lo podemos hacer en los torneos locales?”. Sin embargo, advirtió sobre el principal desafío que enfrenta la iniciativa: “Tenemos que hacer también muchísimas acciones en base a la seguridad a mejorar, el hecho de que vuelvan los dos públicos también te lleva a tratar con más seriedad el tema de la seguridad, acondicionar los estadios con la tecnología necesaria para que vayan los que quieran disfrutar del fútbol argentino”.

Actualmente, salvo contadas excepciones en los campeonatos locales, la Copa Argentina, con sus partidos en sedes neutrales, sigue siendo uno de los pocos escenarios donde conviven ambas parcialidades. Cabe recordar que la prohibición de público visitante en Primera División se implementó en junio de 2013, luego del asesinato del hincha de Lanús Javier Gerez en el estadio Ciudad de La Plata. La medida ya había comenzado a aplicarse años antes en el Ascenso, tras la muerte del simpatizante de Tigre Marcelo Cejas en 2007.

Las polémicas con los árbitros

Consultado sobre el desempeño arbitral y las recurrentes polémicas, Tapia fue autocrítico pero también defendió a los jueces: “Sin dudas que como presidente cuando sucede algo, el primero que se pone mal cuando hay un error humano es uno, porque acá lo más fácil es darle la responsabilidad o echarle la culpa a uno”, reconoció. Y enseguida agregó: “Es el chivo expiatorio de todos cuando hay un error arbitral, nadie analiza si el técnico hizo bien o no los cambios, si tácticamente le salió el partido… Acá nunca nadie pierde por responsabilidad propia en el fútbol argentino, porque somos así, nosotros nunca perdemos, siempre ganamos”.

El dirigente insistió en su respaldo a los árbitros locales: “El nivel del arbitraje argentino es bueno, fijate los partidos a nivel sudamericano quién va, los partidos de Eliminatorias quiénes van, al Mundial de Clubes qué árbitros van, por qué piden a nuestros árbitros en otros países. Para mí es muy bueno pero seguramente cometemos errores, como en Europa”.

Como ejemplo, mencionó el reciente error de Fernando Echenique en el partido de Independiente Rivadavia: “La jugada de Independiente Rivadavia son reglas básicas que el árbitro debe saber, pero también está la interpretación de cada uno. En la Champions pasó algo mucho peor en una instancia mucho más decisiva, pero nosotros no tenemos que escudarnos en los demás sino corregir lo nuestro y yo cuando pasa algo malo, me pone mal, porque queremos lo mejor para el fútbol argentino y nos hacemos responsables”.

Tapia y el torneo de 30 equipos

Por último, el presidente de AFA defendió el actual formato del campeonato argentino frente a las críticas: “Tenemos un torneo de 30 equipos que muchos critican, somos formadores y tenemos a todas las estrellas que quieren venir a jugar en el fútbol argentino. Qué lindo”, expresó con orgullo.