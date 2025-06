Taraguy fue más que CURDA y Aguará perdió en San Patricio

Por la cuarta fecha del Torneo Regional de clubes de rugby del NEA, se enfrentaron en Corrientes, Taraguy y CURDA, este último cumpliendo una nueva fecha de suspensión de su localía. Y los “cuervos” fuero implacables en su cancha, venciendo con un inapelable 55 a 21, para apoderarse en soledad de la punta en la Zona B.

En una sólida y contundente actuación, los correntinos desplegaron su juego con velocidad, mucha presión, capitalizaron los errores del rival y desequilibraron con algunas individualidades y un pack muy concentrado.

En el primer minuto de juego, por un golpe en la cabeza, Taraguy perdió una de sus cartas importantes, Guillermo Abeledo, pero en andamiaje del equipo no se vería afectado, con el ingreso de Benjamín Chapresto.

Los locales mostraron sus intenciones desde el inicio del juego, capitalizando la pelota y fueron los delanteros los que hicieron retroceder a la visita, para que de la mano de Lucas Giménez, llegara la primera conquista. Y unos minutos más tarde, Juan Martín Meabea aprovechó una embestida de los tres cuartos, para pasar a ganar 14 a 0 antes de la media hora.

Pero unas infracciones, dejaron a Taraguy con dos menos, por las amarillas de los hermanos Ignacio y Juan Martín Meabe. En esos minutos, la visita recuperó la pelota y logró ganar terreno, para llegar al descuento a los 33 minutos.

Pero el cierre del primer tiempo volvió a mostrar el potencial de Taraguy, con desbordes y despliegue del full back Agustín De la Vega y el otro wing, Martín Solari, que con las conversiones del apertura, Taraguy se fue al descanso 28 a 7 arriba.

En el complemento, nada cambió, Taraguy empezó con más entusiasmo y al minuto, “Nacho” Meabe se tuvo fe y perforó por el centro de la cancha para llegar al ingoal.

CURDA tuvo actitud y salió del fondo, probó y buscó variantes para hacer retroceder a los locales y llegó un nuevo try para descontar de la mano de Horacio Agüero Acosta.

Llegando a los 20 minutos, Taraguy metió una rafaga de cuatro tries, con otro corte del apertura, dos aportes más del mayor de los Meabe y una jugada rápida de los forwards en un line, para dejar las cosas 55 a 14 a los 30 minutos.

Sobre el cierre del encuentro, los “buhos” alcanzaron una nueva conquista para descontar pero la historia ya estaba sentenciada con un saldo muy favorable para los locales.

Por la quinta fecha, los “cuervos” recibirán a San Patricio que viene de ganar y quiere dar pelea, y luego se vendrán dos ventanas, para arrancar la segunda etapa del certamen.

Sintesis

Taraguy 55 (5): Emiliano Gómez Coll, Lucas Giménez y Juan Martín Nuñez; Tiziano Yordan, Evaristo Mendiondo; Emilio Amadey, Fausto Bianchi y Guillermo Abeledo; Augusto Cordova e Ignacio Meabe; Juan Martín Meabe, Bautista Avila, Santiago Meabe, Martín Solari y Agustín De la Vega. Entrenador. Federico Romero.

Ingresaron: Agustín Salas, Ignacio Stern Solari, Renzo Grillo, Benjamín Chapresto, Joaquín Gómez, Alejandro Gallardo, Rafael Rosco y Lautaro Ibarra.

CURDA 21 (0): José Santacruz, Lucas Otaña y Salustiano Santacruz; Tiago Rivero Jacquet, Agustín Vázquez; Camilo Orrego, Alvaro Allo y Lautaro Britez; Ignacio Murdoch y Facundo Argaña; Gianfranco Parodi, Ignacio Cuevas, Manuel Amarilla Vargas, Facundo Kirichenko y Horacio Agüero Acosta. Entrenador: Esteban Lasala

Ingresaron: Igor Kostianovsky, Santiago Sapriz<a, Martín Sitjar Da Silva, Matías Benítez, Marcos Riquelme, Benjamín Moratal, Benjamin Fernández y Fernando Alvarado Perez.

Progresión: PT: 14’ Try de L. Giménez conv. Por I. Meabe (T) 7 – 0; 24’ Try de J.M. Meabe conv. Por A. De la Vega (T) 14 – 0; 33’ Try de A. Vázquez conv. por F. Argaña (C) 14 – 7; 38’ Try de A. De la vega conv. por I. Meabe (T) 21 – 7; 40’ Try de M. Solari conv. por I. Meabe (T) 28 – 7; ST: 1’ Try de I. Meabe (T) 33 – 7; 7’ Try de C. Orrego conv. por F. Argaña (C) 33 – 14; 19’ Try t conv. de I Meabe (T) 40 – 14; 23’ y 25’ Tries de J.M. Meabe (T) 50 – 14; 30’ Try de A. Salas (T) 55 – 14; 35’ Try de F. Alvarado conv. por F. Argaña (C) 55 – 21.

Amonestados: PT: 19’ I. Meabe (T); 28’ J.M. Meabe (T); 36’ F. Argaña (C).

Referee: Marco Piñeiro.

SAN PATRICIO SALIÓ DE PERDEDOR

Y CURNE ES UNA

MÁQUINA DE GANAR

En su tercera presentación en el certamen, por fin San Patricio se dio el gusto de saborear las mieles del éxito. Logró su primera victoria tras derrotar como local a Aguará de Formosa, 45 a 8, en cotejo correspondiente a la Zona B.

El triunfo llegó con punto bonus gracias a los seis tries que conquistó Sanpa, que al cabo de la primera mitad ya se imponía 24 a 3 y en el complemento no aflojó y amplió la ventaja sobre los formoseños.

Por su parte, el vigente campeón del Regional NEA, CURNE de Resistencia, dio otra muestra de su poderío y en el duelo entre chaqueños, aplastó como local 61 a 0 a Sixty.

De esa manera, el conjunto “canario” sigue firme como solitario líder de la Zona A y se va perfilando como gran candidato a pelear por el título.