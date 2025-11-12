Taraguy por triplicado festejó en su Super Seven

Se disputó una nueva edición del certamen de siete más convocante de la región, donde el dueño de casa se llevó tres trofeos Guinness. Los “cuervos” se llevaron la Copa de Oro Vicente Rosselló, La Copa de Plata y el Seven XXL. La fiesta culminó sobre medianoche con una fiesta atractiva.

La edición 2025 se tiño de negro, con la consagración de Taraguy con tres trofeos Guinness puestos en juego este año. En una final dramática, los duelos de casa, cerraron la edición número 31 con otra conquista, al superar 17 a 14 a Regatas de Bella Vista A (de Buenos Aires) para quedarse con el Super Seven del Nordeste – Guinness y volver a alzar nuevamente la Copa de Oro “Vicente Rosselló”. Mientras que la Final dela Copa de Plata tuvo al clásico correntino como definición, donde Taraguy B superó 12 a 7. Mientras que la Copa de Bronce fue para el equipo B de Regatas de Bella Vista que superó 22 a 21 a Sixty B.

Por su parte, Taraguy también se quedó con el certamen reservado para los “gordos” y triplicó los festejos de los anfitriones.

En lo deportivo, los 15 equipos participantes, fueron dividios en cinco zonas de tres equipos cada uno, para clasificar luego a los cuartos de final de la Copa de Oro, cuatro a las semis de Plata y el resto fueron al Bronce.

El camino al oro tuvo unos cruces atractivos en cuartos, donde se vio el potencial de todos los participantes, Regatas de Bella Vista superó a San Patricio A 26 a 0. Hubo clásico chaqueño,donde Regatas logró imponerse 14 a 5 ante CURNE. Sixty superó a CRAR de Rafaela por 19 a 7 y Taraguy A venció 15 a 10 a Uni de Salta, últimos finalistas (2024).

De esta manera, los cruces en semis volvían a ofrecer dos grandes partido, Regatas BV ante los “remeros” chaqueños y nuevamente como hace 7 días se volvieron a ver Taraguy y Sixty. bonaerenses y correntinos, accederían a la final, donde los dos dieron todo, en una extensa jornada, en la que se impuso Taraguy 17 a 14. Para cerrar con éxito otra edición del certamen de siete.

Luego de una jornada atractiva, con muy buen marco de público que se acercó sobre todo para el desenlace del torneo, ofreció grandes partidos y muchos atractivos.

El día comenzó con la disputa del IX° Seven de Menores “Nico González Vilas” para equipos de Menores de 12, 13 y 14 años, que dijeron presentes. Los clubes de la URNE y Aguará dispútaron esta modalidad, donde Taraguy ganó en M12 y Aranduroga lo hizo en M13 y M14. Los padres Nico, acompañaron a los organizadores y participantes en la entrega de premios.

RESULTADOS

Zona A: Regatas Rcia 38- San Patricio B 14; CRAR de Rafaela 29- San Patricio 12; Regatas Rcia 19- CRAR 24.

Zona B: Taraguy B 14- Sixty A 34; Taraguy B 5 – Universitario de Salta 14; Sixty A 19- Uni Salta 12.

Zona C: Sixty B 0 – San Patricio A 24; Sixty B 0 – Regatas Bella Vista A 54; San Patricio A 12 – Regatas BV A 21.

Zona D: Aranduroga 19-Cataratas 19; CURNE 31- Cataratas 14; Aranduroga 7- CURNE 24.

Zona E: Lomas 22 – Regatas Bella Vista B 10; Lomas 0 – Taraguy A 54; Regatas BV B 12-Taraguy A 32.

Cuartos de fina de Oro: Regatas BV A 26 – San Patricio A 0; CURNE 5 – Regatas Rcia 14; Sixty A 19 – CRAR 7; Taraguy A 15 – Uni de Salta 10

Semi Bronce: Sixty B 7 – San Patricio B 5

Semi Plata: Lomas 7 – Taraguy B 50 y Aranduroga 15 – Cataratas 12

Semis de Oro: Regatas BV A 31- Regatas Rcia 7 y Taraguy A 21 – Sixty A 12

Final Copa de Bronce: Sixty B 21 – Regatas BV B 22

Final Copa de Plata: Taraguy B 12 – Aranduroga 7

Final Copa de Oro: Regatas BV A 14 – Taraguy 17

Seven XXL: Taraguy 19 – Aranduroga 10; Universitario de Salta 21 – Aranduroga 10; Taraguy 19 – Uni de Salta 0.

PREMIOS ESPECIALES

Jerónimo Albornoz fue elegido como el mejor jugador del torneo “Carlos María Benítez Meabe” y se llevó los regalos de los sponsors y los premios de la familia de “Carlope” de la mano de su hijo y padre.

La comisión directiva concreto la entrega de premios, donde esta año la Copa del Seven XXL lleva el nombre de un gran referee de los forwards de Taraguy, Gustavo Guiglioni. Como así también se entregó el premio al Equipo con Mejor Espíritu Deportivo, la Copa “Gustavo Chobi Vega” fue para Regatas de Bella Vista. Mientras que el premio al Referee Destacado del torneo fue para Pablo De Lucca.

Este año, con el acompañamiento de Guinness los premios institutos tenían la forma del arma que representa el logo de la marca y además de otorgó medallas a todos los jugadores campeones del Seven de Menores y a los ganadores del Super Seven.

El presidente del club, en representación de la comisión directiva y la familia taraguicera agradeció a todos los presentes, a los jugadores participantes, al publico que acompaño durante toda la jornada y a los sponsors que hicieron posible llevar adelante este evento, y prometió redoblar esfuerzos para la temporada venidera.

Además en el intervalo luego de finalizada la etapa de clasificación, para conocer a los clasificados a las distintas copas, se rindió un emotivo homenaje a un fanático del club, del rugby y sobre todo del seven, que tristemente ya no nos acompaña. En la zona de mastiles, se descubrtió una placa para recordar al “Lobo” Roberto Gómez Coll.