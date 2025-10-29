Taragüy prepara el 31° Super Seven del Nordeste

La mayor cita del juego reducido del NEA se disputará en una sola jornada el sábado 8 de noviembre, con la participación de 18 equipos del país. La jornada incluye la IX° edición del Seven de Menores “Nico González Vilas” para M12,M13 y M14.

Donde volverá a estar en juego la Copa de Oro “Vicente Roselló”, para ello Taraguy prepara todas sus instalaciones y la mejor logística para brindar en la XXXI° edición, una gran fiesta como tiene acostumbrado a sus invitados y aficionados que disfrutarán de una gran jornada deportiva, con un gran cierre festivo.

Aquel sueño, llega a su trigésima primera edición, y para esta fecha especial, los cuervos preparan un día intenso y de lujo, en marco de una nueva edición de la máxima cita socio deportiva del Nordeste. Con equipos de todo el país, para disfrutar con amigos y una gran fiesta como cierre.

Llega la 31° edición del Super Seven del Nordeste, un torneo de rugby 7 con mucha historia, que nació en 1994, tomando ideas y homenajeando a un amigo, que con el correr de los años, se convirtió en uno de los torneos más importante del país y del calendario nacional. Acapara la atención no solo de la región, sino de todo el país. Contó con presencia de jugadores internacionales de jerarquía, seleccionados nacionales y de diferentes uniones, alcanzando un brillo propio recordando a “Vicente Rosselló”.

Los directivos de Taraguy RC junto a un amplio equipo de trabajo vienen trabajando para ultiman todos los detalles de esta máxima fiesta deportiva y social para el sábado 8 de noviembre desde las 9.30.

Esta modalidad del rugby, que ofrece un mayor espectáculo y promete ser una gran fiesta deportiva y social, tendrá sorpresas, eventos y un cierre espectacular. Los clubes que confirmaron su participación son: Curne, Regatas Resistencia, Sixty, Aranduroga, San Patricio y Taraguy, los equipos de Corrientes y Resistencia; confirmaron presencia equipos de Salta, Salta y Buenos Aires como es habitual.

También volverán a escena, con otra edición del Seven XXXL, con equipos de Salta y la región.

La organización otorgará galardones especiales al espíritu deportivo, distinguiendo al jugador con el Premio Gustavo “Chobi” Vega, al igual que el Premio al Mejor jugador del torneo, Copa en homenaje a Carlos María “Carlope” Benítez Meabe y al referee destacado, Miguel Ángel “Kelo” Meca.