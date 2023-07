Taraguy será la sede de las semifinales y final del Regional NEA

El Comité de Competencias del NEA informó que las etapas decisivas del Torneo Super 10 Regional tendrá como sede las instalaciones de Taraguy Rugby Club. De esta manera las semifinales y finales del certamen ovalado mas importante de esta parte del país, tendrán como escenario al predio de los «cuervos» en Lazareto.

Las semifinales tendrán lugar el último fin de semana de julio, mientras que la jornada de definiciones del Regional se desarrollarán el fin de semana del 12 y 13 de agosto. Este fin de semana se desarrollará la 13° y última fecha de la etapa clasificatoria del Torneo Super 10 Regional. Aún resta conocer el rival de Sixty en los cuartos de final.

Se debe recordar que Curne y Aranduroga ya accedieron a las semifinales de la competencia y esperan rivales. Este sábado 15 de julio los cruces que cierran la etapa de clasificación, son: Curda vs. Regatas; Aguara vs. Sixty; Capri vs. Taraguy; San Patricio vs. Aranduroga y San José vs. Curne.

