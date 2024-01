Tareas de mantenimiento de los desagües, optimización de arterias e higiene integral

Cuadrillas pertenecientes a la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública de la comuna capitalina, en conjunto con cooperativas de trabajo, se desplegó este martes en distintos barrios capitalinos para mejorar las calles, optimizar los desagües pluviales y retirar grandes volúmenes de residuos no convencionales.

De este modo, en el barrio Urbanización España se procedió al perfilado de arterias en las que circula el transporte urbano de pasajeros, mientras que en distintos sectores del barrio Eva Perón se retiraron residuos no convencionales.

En simultáneo, en calles internas de los barrios El Quebranto y 6 de Enero se llevaron a cabo trabajos de perfilado, levantamiento de esquineros y recolección de residuos voluminosos. En sectores puntuales del barrio Las Orquídeas, por su parte, se realizaron tareas de limpieza y desobstrucción de canales principales, acciones complementadas con el retiro de residuos no convencionales.

Cabe destacar que, además, a través del trabajo coordinado de todas las áreas que integran la Secretaría de Servicios Públicos del municipio, se trabajó de manera intensa en los barrios Santa Rosa, Villa Hermosa, Mariano Moreno, La Pilar, Obrero, El Porvenir y 1º de Mayo, en el marco del plan integral de limpieza y recuperación de la ciudad.