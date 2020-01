Tareas integrales desarrolla el Municipio en el barrio San Isidro Labrador

Compartir

En la jornada del martes 14, las distintas dependencias que integran la Secretaría de Servicios Públicos de la comuna capitalina, junto a cooperativistas, realizaron un operativo integral en el barrio San Isidro Labrador, ex La Negrita.

En el lugar se intensificaron las tareas de mantenimiento y recomposición de arterias de tierra, arrancando por la calle O’higgins, entre Ramón Acosta y Av. Pueyrredón, con un importante trabajo de perfilado, relleno y compactación, acción que se replicó en distintos tramos de la calle Samudio Godoy.

A lo anterior, se agregó el perfilado de las calles Vicente Posadas, Scalabrini Ortiz, Lorenzo Winter y Pacífico Scozzina, sumando, además, la limpieza de trazas de calles y el levantamiento de suelo.

Por último, se procedió con el desmalezado de parterres y predios, cuneteo manual y la recolección de residuos no convencionales.

Tareas en diferentes barrios

De manera simultánea se realizaron distintos trabajos en los siguientes barrios:

Urbanización España

Agentes comunales, empleando máquinas, ejecutaron acciones de limpieza de trazas de calles internas, cuneteo con carga directa y levantamiento de residuos no convencionales.

Urbanización Paulina

Se intensificaron los trabajos de limpieza y cuneteo con carga directa en el interior del barrio.

Mariano Moreno

Cuadrillas municipales, junto a cooperativistas, desarrollaron acciones de limpieza, desmalezado y cuneteo manual sobre la calle Castelli al 1500.

Villa del Carmen

Tuvieron continuidad las tareas de limpieza y cuneteo con carga directa en el interior del Lote 189.

Circuito Cinco

En el barrio 7 de Mayo prosiguen las tareas de limpieza, levantamiento de basura no convencional y perfilado de calles internas, extendiéndose las mismas acciones al barrio Simón Bolívar, mientras en sectores internos del San Agustín se ejecutan acciones de limpieza, desmalezado, cuneteo manual y recolección de residuos no convencionales.