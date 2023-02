Tarifa eléctrica, diputados provinciales impulsan una ley para disminuir el impacto de los costos

Mediante una iniciativa popular en la que recolectarán 10 mil firmas en toda la provincia, diputados de la oposición impulsarán una ley para disminuir el impacto del incremento de la tarifa de energía eléctrica valiéndose del superávit provincial. “Hay partes de la tarifa que las establece el gobierno nacional y hay partes que las establece la provincia”, expresó Miguel Montoya, diputado provincial por la UCR, al Grupo de Medios TVO.

“Estamos llevando adelante varias acciones con relación a esta nueva modificación del cuadro tarifario. Primero hemos cuestionado la modificación en la justicia por dos vías, primero con una acción de amparo en la instancia civil. Toda modificación del cuadro tarifario que aumente el costo del servicio está regulado por una ley y la propia Constitución Provincial, en donde los usuarios tenemos derechos y fueron vulnerados”, agregó el legislador.

Los derechos a los que hace referencia el diputado son el establecimiento de un consejo consultivo conformado por el Ente Regulador de Servicios Públicos (EROSP), la Defensoría del Pueblo y organizaciones de defensa al consumidor y usuario, ante el cual la empresa prestataria del servicio debe explicar los motivos de solicitud para el incremento de la tarifa.

“En Formosa nunca se lleva adelante y como no se lleva adelante se ha normalizado ese proceso. Este consejo consultivo tiene que hacerse con audiencias públicas en donde se les garantice a los usuarios la participación a través de organismos de defensa al consumidor y a través del Defensor del Pueblo, garantizando el costo mínimo a los usuarios. Tanto la ley como la constitución, establecen que las empresas prestatarias del servicio tienen que asegurarse una tasa de retorno, pero siempre asegurando el costo mínimo al usuario”, explicó Montoya.

Por tal motivo, y al considerar que no se han respetado los derechos y garantías establecidas por ley, Montoya junto a su par, Agostina Villaggi, han presentado un recurso de amparo ante la justicia que, si bien ya fue rechazado, se apelara mientras que paralelamente han denunciado penalmente por “incumplimiento de deberes de funcionarios públicos” a los directores de REFSA, a la directora del EROSP y al Ministro de Planificación, Obras y Servicios Públicos. “Tienen la obligación legal de hacer este consejo consultivo”, dijo el diputado.

Por otro lado, desde el bloque opositor impulsarán la creación de una ley mediante iniciativa popular por el cual se encuentran realizando una campaña de colectas de firmas en toda la provincia. Para la presentación de dicho proyecto, apuntan recolectar unas 10 mil firmas.

Ante esto, Montoya sostuvo que, “el costo del servicio está compuesto tanto por el costo de la generación como por el transporte y la distribución, es decir, hay partes de la tarifa que las establece el gobierno nacional y hay partes que las establece la provincia. El gobierno provincial no se hace cargo, sino que también es formador de ese precio, por el costo de la distribución y los cargos fijos”.

El proyecto de ley que se encuentra elaborando por iniciativa popular busca limitar el impacto de la adecuación tarifaria eléctrica mediante fondos provinciales que integran el superávit fiscal. El antecedente de una medida similar es la Entre Ríos, en esa provincia el estado suspende la aplicación de los cargos fijos y de distribución en las facturas domiciliarias.

“Nosotros los legisladores vamos a presentar un proyecto de ley que es una iniciativa popular con firmas, para que en Formosa se pueda replicar un esquema similar al que está pasando en Entre Ríos ya que tenemos superávit, le estamos diciendo al gobierno que el pago de estas facturas es insoportable”, completó Montoya.

