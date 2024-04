Tarifa eléctrica: titular de la CAPyMEF y el ministro de Economía de la provincia se reunieron

El Director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME, Fabián Hryniewicz y también Tesorero de la CAPyMEF mantuvieron una extensa reunión con el Dr. Jorge Ibáñez, ministro de Economía de la Provincia, a fin de tratar temas diversos que afligen a las PyMEs locales, como así también lo relacionado a medidas de ajustes impuestas por el gobierno nacional, que están llevando a un punto de quebranto a muchos comercios, particularmente los de menor capital y los de proximidad. Hryniewicz habló al respecto con el Grupo de Medios TVO.

Hryniewickz comenzó diciendo: “esta es la continuidad de una serie de reuniones que venimos llevando adelante, luego de que le llevamos al Gobernador unos documentos con los fundamentos de la crisis en números concretos que aflige al sector Pyme y sobre todo al micropyme”.

“La primera reunión fue con Horacio Cosenza y la segunda reunión se concretó el día de ayer con el ministro de Economía Ibáñez, estuvimos hablando de la realidad y disponibilidad de ambos sectores”, añadió.

“Lo que está sucediendo en materia económica no escapa a la realidad de muchos sectores y provincias del país”, siguió diciendo.

“Lo que le hemos planteado al ministro es que se busque algún tipo de alternativa para que no haga que le pese tanto al consumidor de la energía. Hay muchos locales que están en situación crítica”, manifestó.

Asimismo, solicitó el apoyo del gobierno provincial a la iniciativa de modificar el régimen de cabotaje para lograr mayor agilidad en su tramitación como así en reformas a determinados artículos de la Ley 22.415 (Código Aduanero), a través de los legisladores nacionales formoseños.

También aportó un dossier sobre las estadísticas de ventas de los Autoservicios de mediana y pequeña facturación en los cuales se detalla la disminución de ventas y el efecto inflacionario desde marzo del 2023 a igual mes del 2024, que ronda en un 323.2% interanual.

Durante la reunión, el secretario de CAPyMEF, solicitó se estudie la factibilidad de realizar un programa similar al previaje provincial a fin de auxiliar al sector turístico, permitiendo así, atraer turistas extraprovinciales y dinamizar en algo al comercio local.

También se habló sobre el gran aumento del comercio ilegal y sus graves secuelas y quedó el compromiso de continuar con estas conversaciones en futuras reuniones, cerró marcando Hryniewicz.