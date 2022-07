Tarifa social: Anses Formosa informó que la inscripción puede ser online o presencial

Compartir

Linkedin Print

Restan solo 4 días para que aquellas personas que deseen mantener los subsidios energéticos puedan inscribirse a la segmentación de manera online. «Se prorrogó el plazo para que todas las personas que no podían o no pudieron hacer la inscripción, lo puedan hacer de forma digital a través de www.argentina.gov.ar/subsidios», informó Ricardo Oviedo, Gerente de la UDAI ANSES Formosa, al Grupo de Medios TVO.

Finalmente se prorrogó hasta el 31 de julio la inscripción online a la segmentación energética y los interesados podrán hacerlo hasta ese día, independientemente del número de documento que posean.

«Efectivamente desde que se implementó la inscripción para la segmentación energética, había un plazo por terminación de DNI para hacerlo de forma online, ese plazo venció el 26 de julio y a partir del día de hoy y hasta el 31 de julio se prorrogó el plazo; la inscripción va a ser abierta sin importar el número de DNI, es decir, cualquier persona, sea cual fuera su terminación de DNI, puede ingresar a la página y hacer la inscripción correspondiente», explicó Oviedo.

Otra novedad es que los interesados pueden solicitar un turno en la ANSES y realizar la inscripción de manera presencial, atención que se extendería hasta la primera semana de agosto.

«Por supuesto que desde que se inició el proceso de inscripción, la ANSES estuvo trabajando haciendo el apoyo, asesoramiento y la inscripción de aquellas personas que por distintos motivos no pudieron hacerlo de forma digital. Nosotros estamos atendiendo de forma presencial y para hacerlo las personas tienen que sacar el turno correspondiente en la página de la ANSES», indicó el funcionario al respecto.

De esta forma, quienes deseen realizar la inscripción de forma presencial deben solicitar el turno correspondiente de la página de la ANSES, gestión de turnos, y seleccionar la opción segmentación energética para que se le asigne un día y una hora de atención.

«Acá es importante aclarar que para poder hacer el trámite de forma completa, y no tener ningún tipo de inconveniente, la persona tiene que venir con la última boleta del servicio de luz, porque recordemos que esta segmentación energética era para dos servicios, para energía eléctrica y gas natural por red, como no tenemos gas por red se reduce a la boleta de energía eléctrica», añadió Oviedo en este sentido.

Además de la última boleta del servicio, donde se indique el número de medidor y de cliente, la persona interesada también debe acudir con el DNI del responsable, el número de CUIL de cada uno de los integrantes del hogar mayores a 18 años y el registro de ingreso total del hogar. Estos datos permiten la clasificación del tipo de hogar para la segmentación.

«Para la atención presencial de ANSES tenemos turnos ya para la primera semana de agosto, o sea que de forma presencial va a continuar la inscripción. Por lo menos hasta la primera semana de agosto ya están levantadas las ofertas de turno para que la gente pueda acceder», concluyó Oviedo.

Cómo pedir turno en Anses

para mantener los subsidios

Sacar turno de manera virtual a través de la página web del organismo, clickeando en el botón celeste de “solicitar turno”.

La otra forma, es mediante un llamado al número 130 de Anses en el horario de 8 a 20 horas.

El turno será otorgado en una de las oficinas del organismo, al que deberá acercarse con la documentación correspondiente.

Segmentación de tarifas:

qué se necesita para inscribirse

El último ejemplar del DNI, Libreta Cívica o de Enrolamiento.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico donde se pueda contactar al solicitante.

Si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el Renacom, tener a mano el número de registro.

Para evitar confusiones, también se habilitó algunos canales de comunicación para que los usuarios que tengan problemas con el formulario RASE puedan encontrar respuestas a sus interrogantes. De esta manera, las personas que tengan dudas o consultas sobre la segmentación de tarifas de luz se pueden comunicar de 8 a 20 al teléfono 0800-2227376, como así también pueden dejar sus comentarios a la Secretaría de Energía en la web en este formulario.

Compartir

Linkedin Print