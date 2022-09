Tarifas de gas: tras las demoras, se pone en marcha la quita de subsidios que impactará en las próximas facturas

Compartir

Luego de varias semanas de demora, la quita de subsidios para el precio del gas entró en su etapa final. Algunas empresas distribuidoras comenzaron a recibir los listados de los clientes que perderán los subsidios a partir de ahora y que comenzarán a pagar una tarifa más alta por el servicio de gas natural, según confirmaron fuentes del sector. Esto les permitirá comenzar a facturar con los nuevos cuadros tarifarios que habían entrado en vigencia el 1° de septiembre pasado.

Lo que aun resta saber es cuáles serán los topes a la tarifa subsidiada que se aplicarán en cada zona. Esto es para los usuarios del Nivel 3 (ingresos medios) que solo pagarán una tarifa más alta sin subsidios cuando excedan un nivel de consumo determinado que será variables de acerado a la zona del país y la categoría de usuarios. Las empresas estiman que también llegará en breve.

Las empresas de electricidad ya habían recibido la información de las categorías en las que quedaban divididos los usuarios de acuerdo a los entes reguladores, que tomaron los datos del RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía), el formulario online que completaron más de 9,8 millones de hogares desde el 15 de julio pasado.

Sin embargo, las empresas distribuidoras de gas estarán recibiendo esa información recién a partir de este lunes, lo que les permitirá aplicar los aumentos a los clientes que quedaron comprendidos en el Nivel 1 (usuarios de mayores ingresos). Las subas en el caso de los usuarios del Nivel 1 de la zona del AMBA (donde las distribuidoras son Metrogas y Naturgy) será en promedio entre 22% y 25% en esta primera etapa, pero con variaciones de acuerdo a la categoría de cada titular.

El aumento que percibirán los usuarios del nivel de más ingresos corresponde a la primera de las tres quitas graduales de subsidios que se harán desde ahora y hasta enero del año próximo, cuando comenzarán a pagar la tarifa completa sin ningún aporte estatal.

A partir de ahora, las distribuidoras de gas que ya cuentan con los datos de segmentación de los usuarios podrán empezar a facturar esta misma semana, salvo que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) disponga alguna otra medida, según explicaron fuentes del sector. En una de las empresas aseguraron que demorarán unos cinco días a partir de hoy para comenzar a facturar con los cuadros nuevos.

Las empresas realizan mediciones y cortes de facturación todos los días. Por lo tanto, el cierre de facturación de cada usuario es diferente. Por eso el impacto pleno de los nuevos precios se verá más claramente durante octubre. Por ejemplo, si el cuadro entra en vigencia este 26 de septiembre y la toma de datos del medidor de un hogar se hace el 30 de septiembre, de todo ese bimestre se considerarán solo cinco días con la tarifa nueva.

En el caso del gas natural, sobre un total de 9,7 millones de hogares, unos 4,1 millones dejarán de percibir la tarifa subsidiada, según estimaciones oficiales. Por la gran cantidad de usuarios que quedaron en el segmento de más ingresos, desde la Secretaría de Energía continuarán realizando cruces de datos para detectar los casos que puedan ser errores de inclusión, es decir, que quedaron encuadrados en el Nivel 1 cuando no les corresponde por su nivel de ingresos.

Esto puede ser por varias razones: porque no se anotaron en el registro (por desconocimiento o por falta de conectividad) o porque hubo errores en la información brindada. Una de las medidas es que se no se quitará el subsidio a los usuarios de tarifa social, aunque no se hayan inscripto en el registro. Esto será de manera temporal, ya que la decisión de las autoridades de la secretaría es que todos los usuarios registren sus datos para conservar el beneficio.

La Secretaría de Energía mantendrá abierto el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para que todos los cambios en los ingresos o en el uso del servicio (mudanzas, cambio de titularidad, reducción del patrimonio) puedan ser informados en el caso de que generen un cambio de nivel de segmentación. El objetivo buscado es que esas actualizaciones puedan hacerse en forma mensual.

