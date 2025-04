Tarifas: el Gobierno anunciará en mayo los aumentos para el resto del año

El resultado de la revisión tarifaria quinquenal (RQT) para las tarifas de luz y gas estaba previsto para el 1° de abril, pero se postergó por un mes. Los entes reguladores (Enre en electricidad, Enargas en gas) tienen que entregar los informes en que los que avanzan con los aumentos autorizados para ambos servicios.

Las empresas presentaron, durante las audiencias públicas, sus planes de inversiones y los incrementos que requerían para poder cumplirlos. Los reguladores tomaron nota y después harán su propia evaluación.

Las tarifas para el período 2025-30 se implementarán desde el 1° de mayo, según fuentes de la secretaría de Energía. Las mismas traerán aumentos «reales» por arriba de la inflación, pero los mismos serán muy «graduales», según el Gobierno.

Esto implicaría correcciones algo por arriba del incremento del IPC. «Los aumentos por arriba de la inflación serán graduales y en cuotas», describieron desde el Poder Ejecutivo, sin mayores detalles.

«Ya hubo varias revisiones tarifarias que después no se cumplieron. Eso no queremos que pase. Queremos que esta revisión se cumpla», enfatizan en el Ejecutivo.

El Enre, que regula el servicio de electricidad en Buenos Aires y el conurbano, está terminando el informe respectivo. En el caso de Enargas -que regula el gas-, su rango es más amplio, ya que decide las tarifas de las distribuidoras de gas. «El informe allí está un poco más demorado, porque todavía hay algunos gastos a revisar», describieron conocedores del asunto.

El Gobierno quiere avanzar en obras para mejorar la infraestructura eléctrica, en especial en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Pero allí, según dicen, hay algunas trabas regulatorias. Por las mismas, los inversores no podrían recuperar sus desembolsos, argumentan en Energía.

Energía -que depende de Economía- avanzará en algunas modificaciones en las regulaciones de líneas de transmisión eléctrica. El transporte eléctrico creció menos que el consumo y eso provoca «cuellos de botella» en las líneas.

También avanza un plan para que se pueda atesorar electricidad en «baterías», que apunta al verano. Allí estiman que las distribuidoras pueden jugar un rol importante, pero también faltan modificaciones regulatorias.

Los subsidios energéticos vienen en caída. En 2024, representaron cerca del 1% del PBI. Y la previsión oficial es que caigan a cerca del 0,6% del PBI durante este año. Es el dinero que se utiliza para que los hogares de ingresos medios y bajos sigan teniendo descuentos en sus consumos.

El Gobierno ya recategorizó a hogares que no habían presentado información y los mandó a la categoría N1 (ingresos altos), donde no hay subvenciones. Aunque sabe que se necesitan más cambios, en Energía creen que hay que estudiarlos y aducen que les faltan datos.

La secretaría de Energía, María Tettamanti, estuvo en la inauguración de la expansión de Oldelval, una obra de u$s 1400 millones. La funcionaria cree que «el bajón de los precios de los últimos días no afectará los planes de las petroleras, que están mirando más el largo plazo».