Tarja Turunen: «Me encanta ver que haymuchas mujeres fuertes en la escena del metal»

El metal sinfónico es uno de los géneros que existen dentro del heavy metal nacido de la evolución de otros estilos como el metal gótico y death metal. Se caracteriza por la combinación de elementos de la música clásica como violines y otros instrumentos orquestales; el canto lírico propio de las voces de la ópera y los sonidos del metal con sus guitarras eléctricas, batería y bajo.

Del choque de estos dos planetas nace lo que podemos describir como una sinfonía clásica vestida de rock; un estilo particular que también tiene su expresión en la estética visual y la temática de las letras que incluyen esoterismo, naturaleza y criaturas fantásticas.

Su origen data de 1995, cuando la banda sueca Therion -considerada la primera en incursionar en el metal sinfónico- utiliza una orquesta en vivo como acompañamiento. En los dos años que siguieron, se dio el surgimiento de las bandas más emblemáticas del género como Temptation, Haggard, Rhapsody of Fire y Nightwish, esta última, con una de las voces más icónicas del metal sinfónico: la cantante lirica finlandesa Tarja Turunen.

Nightwish -banda originaria de Finlandia- es una de las más representativas del género. Fue fundada por el músico Tuomas Holoppainen en 1996. La soprano Tarja Turunen fue su cantante desde los inicios y su presencia contribuyó a la enorme popularidad de esta banda en el ámbito internacional, pero por diferencias con el fundador, fue despedida en octubre de 2005.

Ese episodio representó el puntapié inicial de una exitosa carrera como compositora y cantante solista. No obstante, hasta el día de hoy se la sigue asociando con aquel período de su vida musical, que dejó temas inolvidables como “Ever Dream”, del álbum “Century Child (2002).

Madres, maestras,

entrenadoras

“Mi madre me apoyó siempre. No tenía formación musical pero sì una voz maravillosa para cantar. Le dediqué mi primer simple navideño ‘You would have loved this’ (2006) (“Te hubiera encantado esto”) poco después de su fallecimiento porque perderla fue un momento terrible en mi vida. Otras mujeres que me apoyaron durante mi carrera fueron las increíbles entrenadoras/maestras de canto que tuve en mi vida. Todas han sido enormemente comprensivas y dudo que hubiera podido pasar por todo esto sin que estas mujeres me impulsaran».

El primer paso de Tarja luego de su salida de Nightwish fue un éxito: en 2006 lanzó el álbum “Henkäys Ikuisuudesta” («Aliento de eternidad») con canciones navideñas en finés que resultó ser Disco de Platino en su país. Ciertamente, a su madre le hubiera encantado.

Voces amigas

“Al comienzo de mi carrera solista, quería ver si era capaz de escribir mis propias canciones, ya que antes no había escrito ni una sola con la banda. Para nada quería hacer canciones de otros autores o hacer versiones de temas conocidos para abrirme un nuevo camino, por eso necesitaba que esto funcionara. Afortunadamente, al principio recibí ayuda de compositores profesionales y luego, poco a poco, fui confiando en mis propios instintos y a ser más valiente para plasmar mis propias ideas. Me encanta el hecho de que hoy en día tengo una hermosa libertad para expresarme con mis propias canciones y no hay nadie que me diga cómo debo hacer las cosas. Por supuesto, la canción ‘Oasis’ es una de las más importantes para mí porque resulta ser la primera mía que se lanzó en un disco”.

«Oasis» pertenece al álbum “My Winter Storm” (2008), el primero solista que contó con colaboraciones de músicos consagrados como el guitarrista de Megadeath, Kiko Loureiro, y la vocalista de metal Doro Pesch, y que llegó a ser número uno en ventas.