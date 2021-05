Tarjeta Alimentar: esperan un importante incremento de formoseños beneficiados

Compartir

Linkedin Print

Según las nuevas disposiciones de Nación, el programa se ampliará para los niños y adolescentes hasta 14 años y el monto pasará de 9 mil pesos a 12 mil pesos en familias con más de tres hijos.

Lis Yanacón, delegada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación brindó detalles acerca de las nuevas disposiciones de la Tarjeta Alimentar anunciadas el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández y de qué manera impactará en la comunidad formoseña.

En principio, la funcionaria reiteró que este beneficio alcazaba a 1,9 millones de personas y que, con estas ampliaciones, se pretende contener a cuatro millones de niños, niñas y adolescentes de todo el país.

“Hasta el mes pasado la población beneficiada era con niños hasta seis años, ahora se va a extender hasta 14 años inclusive para aquellos hogares que padres, madres o personas a cargo de niños tengan la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y se suma la pensión por madre de siete hijos, esas son las nuevas poblaciones que van a incluirse”, indicó.

Además, Yanacón señaló que otra disposición fue el aumento del monto de ingreso, que antes era de nueve mil pesos para familias con dos chicos y/o más y seis mil pesos para las de un hijo, según el último aumento de febrero.

“Con este nuevo incremento se va a 12 mil pesos para aquellos hogares de tres hijos o más y mismo monto para los titulares de pensión por madre de siete hijos”, explicó.

También la responsable del área se refirió a los formoseños que serán alcanzados por estas medidas y dijo que aún no hay un número definido porque desde ANSES están en pleno proceso de cruce de datos, pero manifestó que, antes de los anuncios, 32 mil familias formoseñas estaban contenidas en este programa.

“Con este nuevo anuncio vamos a tener un aumento bastante importante que hay que remarcar que aparte de ayudar al sostenimiento económico de la familia para la compra de alimentos, esta plata también vuelve al mercado interno de nuestra provincia”, expresó.

Y agregó: “Los trámites de todos los programas sociales se realizan de manera personal y en forma gratuita. En relación a la Tarjeta Alimentar no deben presentar ninguna documentación porque se hace vía sistema, el mismo ANSES informa a Desarrollo Social quienes son las personas de acuerdo a los criterios que exige el programa”.

También Yanacón aclaró que, durante mayo, los nuevos beneficiarios de la Tarjeta Alimentar tendrán la posibilidad de ocupar la misma cuenta de la AUH para la acreditación de dicho programa.

“Por la cuestión de la pandemia se decidió no hacer operativos por el momento, pero que se queden tranquilas las familias que en esas cuentas van a encontrar el monto que les corresponde de acuerdo a la cantidad de hijos”, aseveró.

Argentina Trabaja

Por otro lado, la titular de Desarrollo Social en la provincia recordó a las personas inscriptas en el Argentina Trabaja, ex Ellas Hacen, Hacemos Futuro, entre otros, que deben realizar la actualización de datos obligatoria para permanecer en los programas; y que tienen tiempo hasta el 15 de mayo.

“La actualización de datos se hace en la misma página del Ministerio de Desarrollo Social, lo hacen a través del RENAPER que te pide DNI o sino mi ANSES y van siguiendo los pasos hasta llegar a la actualización”, argumentó.

Y concluyó: “Hay que remarcar que esto es obligatorio y es la oportunidad para que el titular decida en qué lugar de gestión quiere estar y desempeñar la contraprestación que el programa va a empezar a exigir después de esta etapa de emergencia sanitaria”.

Compartir

Linkedin Print