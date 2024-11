Tato Young recibió el alta después de estar internado tras sufrir un aneurisma cerebral

El jueves 19 de septiembre, el periodista Gerardo Tato Young tuvo un episodio cerebrovascular en su hogar y fue trasladado de urgencia en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo. El conductor de Radio Mitre fue intervenido quirúrgicamente con éxito, y desde entonces su salud quedó en manos de los médicos. Los más creyentes, se aferraron a la fe. Todos, cada uno a su manera, hicieron fuerza para que saliera adelante. Y este jueves 21 de noviembre, dos meses y dos días después, pudo regresar a su domicilio.

Según confirmó a Teleshow, Eleonora Cole, su compañera de Radio Mitre, el periodista seguirá en tratamiento ambulatorio, desde su hogar. “No tiene el alta definitiva pero es una rebuena noticia que ya esté en su casa”, agregó la periodista.

Hace una semana, Tato se había manifestado por primera vez desde ese episodio, con un posteo en su cuenta de X, donde compartió con sus seguidores una reflexión cargada de emoción. “Llevo casi dos meses tomado por una realidad paralela, que me tragó por un tiempo. Los fármacos lo explican solo en parte. Otro tanto aquello que todavía no alcanzamos a entender. La medicina me trajo de vuelta, pero no solo los médicos… también la salud que construí durante mi vida. Y mis hijos, y mi mamá, y mis hermanos, y mis familiares, y mis amigos. Y la suerte. Y el sistema de salud. Y la voluntad de tantos, también la mía”, señaló.

El aneurisma que puso en jaque su vida se manifestó apenas unos días después de que regresara de un viaje a Bariloche, donde había acompañado a su hijo Manuel en su viaje de egresados. Según relató al aire de Radio Mitre su colega María Isabel Sánchez, el periodista había vuelto con un fuerte resfrío. “Vino con una gripe, sin voz los últimos días, pero esto no tiene nada que ver”, aclaró, al recordar el momento en que su compañero comenzó a sentir los primeros síntomas del episodio cerebrovascular.

La periodista Lorena Maciel, expareja de Young y madre de sus hijos Miranda (23), Camilo (19) y Manuel (18), fue una ocasional vocera en estos tiempos. A pesar de estar separados, la conductora de TN acompaña la evolución de Tato y está en el día a día del seguimiento de la salud de su ex. Semanas atrás, habló con Teleshow y compartió su felicidad por un paso clave en la recuperación, ya que el escritor había sido trasladado a una habitación común, mejorando de a poco.

“El siguiente paso es empezar con la rehabilitación muscular”, destacó Maciel, y aclaró que el periodista de a poco empezaba a recuperarse: “Come, charla y camina, aunque todo despacio”, agregó la conductora, quien celebró que no haya quedado ninguna secuela cerebral. “Están todos muy contentos, bajó diez kilos, pero los médicos dicen que está bien”