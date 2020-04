TDM: sin Circuito Nacional hasta el 30 de mayo

Compartir

La Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM) prolongó la suspensión de actividades hasta el 30 de mayo, en tanto la Federación Chaqueña de Tenis Mesa (Achama) postergó la XVI edición del torneo Mercosur 2020, “Centenario CRR”, para el 2021.

En una videoconferencia entre los delegados provinciales y la Mesa Directiva de la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM), con la presencia del Presidente de la FATM Fernando Joffré, el Tesorero señor Julio Yamamoto y el entrenador nacional Gustavo Levisman, hubo anuncios concretos respecto al calendario deportivo 2020.

Sin Circuito Nacional hasta el 30 de mayo: El Presidente informó que quedaron suspendidos todos los eventos del Circuito Nacional hasta el 30 de mayo, por lo tanto ofreció a las Provincias perjudicadas trasladar los Torneos otorgados para el año 2021, o consensuar para ver si se puede realizar en el segundo semestre del 2020.

Torneo Mercosur en 2021: En ese marco, la delegada de la Provincia del Chaco, Elsa Takahashi, comunicó que la Achatma resolvió no realizar el evento en el año 2020 tenía asignado en el calendario oficial de la FATM, en razón que la Provincia no está en condiciones económicas y tampoco es oportuno hacerlo en un momento tan difícil que está atravesando la Argentina.

De esta manera la Achatma suspendido hasta el 2021 la XVI edición del Torneo Mercosur, que en esta oportunidad llevaría el nombre de “Centenario CRR”, y que en principio tenía fecha de realización a fines de abril; más los Selectivos clasificatorios de la categoría Junior.

Recordemos que el Mercosur es una de las citas más importantes para los representantes del Club de Regatas Corrientes, que en gran número concurren a la competencia, inclusive en ediciones anteriores también recayó en la dirigencia correntina su organización.

Prioridad el Argentino 2020: También se resolvió que la prioridad es la realización del 66° Campeonato Argentino que se llevará a cabo en la ciudad de Formosa en el mes de julio, en caso de no ser posible en el mes de julio, darle la opción de hacerlo en el momento que ellos crean conveniente. En caso de continuar la gravedad de la pandemia, pasaría para el año 2021.

Todo marcha atrás: También se dio por suspendido el Challenger de Córdoba y los Selectivos Clasificatorios de sub11 y Sub13, que debía realizarse en la localidad de Villa Carlos Paz, durante los días 13 al 16 de marzo.

Luego de las disculpas el señor Presidente de la FATM, resolvieron devolver las inscripciones que fueron abonadas por las Federaciones/Asociaciones.

Suspensiones a nivel internacional: En el plano internacional, se suspendieron: 1°) El clasificatorio Olímpico de Tenis de Mesa, previsto para el mes de abril en Rosario; 2°) Campeonato Sudamericano Sub11 y Sub13 y el Sudamericano Master que se llevaría a cabo en Salta en el mes de mayo; 3°) Campeonato Panamericano Juniors y Circuito Mundial Jrs. para el mes de junio en Rosario; 4°) Suspensión del Campeonato Mundial de Equipos en Busan, Korea.

Temas a definir: Luego de intercambiar ideas, se resolvió dar una tregua hasta el 15 de mayo para resolver definitivamente cual será los lineamientos a seguir.

A pesar de la suspensión del Campeonato Panamericano Jrs. la Argentina, se insistió hacerlo en el mes de enero/febrero del 2021, como así también el Clasificatorio Olímpico para Tokio 2021, la ITTF ya informó que se está estudiando las distintas alternativas, pero que no se puede realizar el Circuito Mundial Jrs. porque ya está todo programado para el 2021.

Nueva convocatoria: Al finalizar, quedaron entre todos los delegados provinciales y la FATM, una nueva videoconferencia antes de la fecha límite del 15 de mayo del corriente año.