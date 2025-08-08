Teatro de la Ciudad: «Chau Misterix» regresa a la escena formoseña

El clásico de la dramaturgia argentina vuelve reversionado y ambientado en Formosa, con un impactante despliegue técnico donde convergen música en vivo, proyecciones audiovisuales y un diseño lumínico envolvente.

La función será el jueves 8 de agosto, a las 21:00, en el Teatro de la Ciudad.

Sinopsis

En esta nueva lectura situada en Formosa, Chau Misterix pone el foco en la imaginación como refugio y en la tensión entre la épica de la aventura y la áspera materialidad de la vida cotidiana. El protagonista se aferra a su héroe de infancia —Misterix— para sobrevivir a la frustración, al desamor y a los mandatos sociales, mientras la ciudad, sus ritmos y sus sonidos reales lo empujan a elegir entre la fantasía y la madurez. La obra propone un viaje emotivo y sensorial, cruzando lenguajes escénicos que potencian el pulso íntimo y cómico del texto.

Un cruce de lenguajes escénicos:

La puesta 2025 de Chau Misterix integra la música, proyecciones audiovisuales y un tratamiento lumínico cinematográfico, construyendo una experiencia inmersiva que dialoga nuestra idiosincrasia formoseña.

Ficha técnica

Elenco: Rubén Parra, Laura Borrini, Florencia Sosa y Tincho Iza.

Dirección: Tincho Iza.

Dramaturgia original: Mauricio Kartún.

Música / Diseño sonoro: Alejandro Bogado.

Diseño audiovisual: Ramiro Silva/Laura Borrini.

Diseño de iluminación: Omar Giménez.

Escenografía: Patricia Velázquez.

Producción general: STAMPA PRODUCTORA.

Duración: 60 minutos.

Clasificación: +16.

Entradas:

A la venta en la plataforma online: www.quieroyaeventos.ar ; en “Señor Espacio” (Peatonal Rivadavia 547) o en la boletería