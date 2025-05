Techo salarial: «No queremos más del 1%», dice el Gobierno

En su intento por bajar la inflación por todos los medios, incluyendo la intervención lisa y llana sobre las paritarias, el Gobierno ratificó su objetivo de fijar un tope salarial del 1% mensual.

El equipo de Luis Caputo se lo comunicó este martes a los supermercados mayoristas durante una reunión en la que les agradecieron por rechazar los aumentos de los fabricantes de consumo masivo, pero también se mostraron interesados en mantener la inflación controlada en los próximos meses.

«No queremos que los aumentos salariales sean de más del 1%, la paritaria de Comercio se va a terminar de homologar la semana próxima», dijo uno de los funcionarios. Las autoridades de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) fueron recibidas a las 10.30 de la mañana en la Secretaría de Comercio por el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, y el subsecretario de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño.

El mensaje llegó en medio de las tensiones que agitan la negociación salarial del sector mercantil, la más importante del sector privado ya que abarca los salarios de alrededor de 1,2 millones de trabajadores. Mientras la secretaría de Trabajo sigue sin homologar la suba del 5,4% por tres meses acordada entre el gremio y las cámaras, los supermercados y mayoristas comenzaron a pagar un aumento a cuenta del acuerdo definitivo, pero en varias empresas abonaron un incremento menor.

«Algunos lo pagamos, otros no, y otros pagaron un 1% a cuenta de la negociación», dijo un empresario del rubro mayorista, donde tallan Maxiconsumo, Nini, Makro, Diarco y Caromar, entre otros. Las cadenas de supermercados, en tanto, decidieron pagar un adelanto de $ 50.000. De esa manera, la paritaria se terminó fragmentando en diferentes esquemas de ajuste, con algunos sectores alineados al pedido del Gobierno, mientras la Cámara de Comercio sostiene que cumple el acuerdo.

Hace unas semanas, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había habilitado a supermercados y mayoristas a no pagar a su personal el tramo inicial del acuerdo salarial alcanzado a fines de abril con la CAC, CAME y Udeca, que estableció una suba del 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio, más tres sumas no remunerativas mensuales de $ 35.000, $ 40.0000 y $ 40.000. Un «cepo» que se terminó traduciendo en la decisión de la secretaría de Trabajo de no homologar el acuerdo.

Dentro del equipo económico, sostienen una consigna de hierro: «No se puede negociar inflación, si no no se termina nunca». En el caso de Comercio, desde la Secretaría de Trabajo afirman que hay «impugnaciones» de los supermercados al acuerdo -sin mencionar a ninguno-, que no tienen garantías por parte de las cámaras de que los aumentos no se van a trasladar a precios y que la inflación del INDEC no es parámetro para definir las paritarias.

Durante la reunión con los mayoristas, Lavigne y Muiño agradecieron a los empresarios por rechazar las listas de proveedores con aumentos. «Sigamos en contacto para ver cómo vienen las nuevas listas», deslizaron los funcionarios. Los empresarios, por su parte, señalaron que no les resultaba conveniente subir más los precios y se mostraron animados con los resultados del «Black Week» que lanzaron esta semana. «Las ventas nos están costando», reconocieron.

Después del salto de la inflación del 3,7% en marzo y la salida parcial del cepo, Caputo aceleró el plan «tres anclas», con llamados a empresas alimenticias y automotrices para limitar las subas de precios, un mayor control de las paritarias y topes en las tarifas. En ese contexto, la inflación de abril bajó al 2,8%, pese a que el dólar subió un 8%. Ahora, el equipo del ministro ve un escenario más favorable.

«El dólar va a acercarse a la banda inferior por la fuerte liquidación del agro y en mayo o junio la inflación va a empezar con 1%», dijeron los funcionarios.