Tecnohouse celebra 11 años en Formosa con más de mil casas entregadas en todo el territorio provincial

Viviendas Tecnohouse celebra 11 años en Formosa con la construcción de más de mil casas inteligentes en todo el territorio provincial, lo que pone de resalto la confianza de los clientes que eligen a la empresa por la posibilidad única que ofrecen de acceder a un crédito en cuotas fijas y en pesos.

En ese sentido Liliana, empleada de la compañía, destacó los logros de la empresa que gracias a la elección de más formoseños que buscan cumplir el sueño de la casa propia, les ha permitido crecer cada vez más.

“La sucursal de Formosa está cumpliendo 11 años, en todo este tiempo hemos construido y entregado más de mil casas en todo lo que es capital y el interior, llegamos a todas las localidades del interior hoy en día, desde que comenzamos hace 11 años atrás parecía algo tan lejano pensar que hoy tenemos más de mil familias viviendo en casas nuestras”, valoró.

Contó además que por la pandemia más gente se acercó a averiguar los planes y los requisitos que exigen para acceder a la construcción de una vivienda. “La gente se fue acercando no sólo a averiguar sino que también optaron por usar sus ahorros aquellos que tenían la posibilidad de invertir en algo y decidieron hacerlo en la casa propia, con la pandemia aumentó todo lo relacionado a consultas, ventas y continúa de la misma manera hasta ahora que más o menos las cosas están volviendo a la normalidad, la gente sigue apostando al sueño de tener la casa propia, es algo que se mantiene constante”.

Liliana destacó también que de las mil casas construidas, “la mayoría se encuentra en capital pero también se ha abierto el mercado hacia todas las localidades del interior ya que la necesidad habitacional en realidad es en toda la provincia. Para arrancar tenemos desde Herradura hasta Ingeniero Juárez, tenemos casas en Pozo del Tigre, Pirané, Herradura, en Clorinda hay un montón, ahora estamos vendiendo mucho en Ibarreta, en Las Lomitas, Tatané, Misión Laishí, Laguna Blanca, El Espinillo, en Riacho Hé-Hé y hace poco entregamos en El Colorado, también tenemos en Laguna Naineck”, enumeró algunas.

“Las ciudades más fuertes donde se está construyendo mucho es Las Lomitas, Pirané también, en Comandante Fontana, todo lo que es ruta 81”, destacó.

Quienes quieran construir a través del sistema que ofrecen, deben tener en cuenta que la empresa tiene un tipo de “financiación única” que no tiene ninguna otra compañía y que es la financiación propia en cuotas fijas y en pesos que es lo más importante. “Quizás la gente puede dejar de alquilar y en vez de pagar un alquiler que capaz le sale el mismo valor o un poco menos, paga una cuota que se mantiene fija. La financiación que damos nosotros es la posibilidad de hacer diferentes planes de pago de acuerdo a la necesidad de cada uno, hay gente que puede pagar un precio de contado, hay otros que pueden hacer una entrega y quedarse con cuotas fijas en hasta 72 pagos o hay gente que quizás tiene la posibilidad de pagar solo en cuotas porque no puede hacer entrega y también tenemos un plan que es 100% financiado. El cliente lo único que tiene que tener es un espacio físico donde construir ya sea un terreno, un patio o una loza, nosotros vamos y lo hacemos”.

“El estilo constructivo que tenemos es que las casas son sólidas, para toda la vida, son casas de ladrillo, con una construcción mixta que es en seco por dentro y ladrillo por fuera que están avaladas por el Ministerio de Vivienda de la Nación, tenemos un certificado de aptitud técnica”, detalló Liliana.

Los interesados pueden acercarse a la oficina ubicada en Av. 25 de Mayo 698 de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 horas y de 17 a 20 horas. Los sábados trabajan solo hasta el mediodía. También pueden comunicarse a los números 3704-002112 (Liliana) o al 3704-826117 (Luis), que operan prácticamente las 24 horas del día. “No tenemos horarios ni días para atender a nuestros clientes y quienes quieran comunicarse pueden hacerlo en cualquier momento que nosotros despejamos sus dudas”, explicó.

“La empresa tiene 32 años de trayectoria en el país, llevamos ese tiempo cumpliendo sueños lo que nos da un gran respaldo y confianza de los clientes. Además llevamos más de 10 años en Formosa y lo festejamos con todo ya que después de tantos negocios cerrados por la pandemia nosotros seguimos con ocho fábricas distribuidas en todo el país y 32 sucursales”, destacó. “Todo esto hace el respaldo de que la gente se sienta segura de confiar su dinero en una empresa como la nuestra”, finalizó Liliana.

