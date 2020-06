Temporada 2020: el formoseño Héctor Risso Patrón será hombre del Barovero Racing Team

Compartir

Linkedin Print

El oriundo de El Colorado hará su debut en la categoría escuela y cumplirá un anhelo que su padre no pudo cristalizar en su etapa como piloto.

Héctor Risso Patrón es el primero de los hombres confirmados por el Barovero Racing Team para la temporada 2020 de la Fórmula 2.0 Renault. La categoría escuela tiene una historia familiar muy cercana para el formoseño, ya que su padre estuvo a las puertas de participar durante su trayectoria como piloto.

“Para mí es un orgullo de solo pensar que voy a correr en la Fórmula 2.0 Renault Copa Pirelli porque es una categoría que tiene una historia muy arraigada con mi padre. Él estuvo cerca de poder llegar, pero finalmente no se le pudo dar y sé que hubiese sido un sueño para él haber estado. Por esto, tiene un doble significado esta oportunidad que tengo hoy en día. Es una categoría tan importante a nivel nacional y donde puedo estar con excelente de todo el país. Es una gran escuela”, expresó Risso Patrón al describir su relación con la “Fábrica de Talentos”.

En tanto, el oriundo de El Colorado detalló como se dio su llegada al equipo de Néstor y Andrés Barovero. “A través de distintas oportunidades y relaciones tuve la oportunidad de relacionarme con el Barovero Racing Team. Mediante Milton Bobel llegué al equipo y ellos tuvieron una muy buena predisposición para organizar las primeras pruebas, las cuales fueron este año. El primer ensayo lo hicimos con un Fórmula 1.6 y quedamos ambas partes quedamos muy conformes. Después fue el turno de hacerlo en el Fórmula 2.0 y allí nos estuvo ayudándonos Bobel”, señaló.

El piloto de 28 años consumó dos test en el autódromo Juan Oria de Marcos Júarez e iba a llevara cabo un tercero en Rosario o Río Cuarto, pero la cuarentena lo dejó en la nada. “En la prueba sobre el Fórmula 2.0 Renault Copa Pirelli me encontré un auto que transita más seguro. Respecto al primer ensayo que había hecho con el 1.6, noté un cambio notorio en la potencia y en su manejo, que es más fino. Más allá de que no te permite mucho errores, me sentí muy a gusto arriba del monoplaza”, contó en referencia a las a las conclusiones que sacó del contacto con el monoplaza.

Y añadió: “Me sorprendió la sensibilidad del monoposto porque trasmite mucho las sensaciones y la carga aerodinámica juega un papel importante. Tenía un poco de temor en lo que era la adaptación al funcionamiento general del auto, pero logré acomodarme rápido a lo que me presentaba el auto”.

Por su parte, quien también es Contador Público Nacional comentó que tiene grandes ilusiones puestas en esta nueva experiencia. “Iniciamos un año lleno de expectativas, a pesar de que el automovilismo es una actividad difícil en cuanto a las cuestiones económicas. Sabemos que al estar en el norte se nos van a complicar un poco, pero este es un proyecto al cual le metemos esfuerzo y mucho trabajo. Más allá de todo lo que está pasando hoy en día, nosotros seguimos moviéndonos para poder estar presentes cuando el deporte motor vuelva a pista”, aseguró.

En el cierre, Risso Patrón remarcó que tiene como meta mejorar como piloto dentro de la Fórmula 2.0 Renault Copa Pirelli. “Esperemos poder atravesar lo más rápido posible esta pandemia para que el automovilismo pueda volver y mi primer objetivo es poder ser de la partida en la temporada. La segunda meta que me pongo es hacer experiencia, quiero mezclarme con los rivales de muy buen nivel que tiene la categoría para ir creciendo dentro de ella”, finalizó.